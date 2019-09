Mercedes buscará su recuperación en Rusia

La Fórmula 1 llegó a Rusia por primera vez en 2014. Siempre en el autódromo de Sochi, un trazado que recorre el Parque Olímpico de la ciudad sureña y que no ha conocido, desde su primer Gran Premio, un ganador que no pertenezca al equipo Mercedes.Solamente Lewis Hamilton (2014, 2015 y 2018), Nico Rosberg (2016) y Valtteri Bottas (2017) han levantado el trofeo entregado por Vladimir Putin.Incluso, si buscamos conexiones en el inicio del Siglo XX, cuando en 1913 y 1914 se celebraron sendos Grandes Premios (no del Mundial de F1, ya que no existía como tal) en San Petersburgo, también encontramos dos ganadores que piloteaban un auto de la casa alemana: Georgy Suvorin y Willly Scholl.Sin embargo, y aunque la dinámica reciente puede plantear a Ferrari como favorito, Sochi no es el circuito que más favorece al SF90.Lewis Hamilton, el líder del Mundial, no puede relajarse. Y qué mejor sitio que Sochi para volver a ganar. Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, prefiere ser cauto y aunque reconoce que "Sochi fue un circuito sólido para nosotros durante los últimos años, sabemos que esta vez será muy duro, por la recuperación de Ferrari".En un trazado diseñado por Hermann Tilke, algo que no es novedad en la F1 en los últimos años, Valtteri Bottas se siente como en su casa. Lejos de Finlandia, cierto, pero con buenos resultados en Sochi, donde logró su primer triunfo en 2017 y fue segundo en 2018, escoltando a su compañero Hamilton.Un circuito que a veces transmite la sensación de ser urbano por la cercanía de los muros y al que podría quedarle poco tiempo en el Mundial de Fórmula 1. Hay voces desde Inglaterra que hablan de negociaciones entre Putin y Liberty Media para trasladar el Gran Premio de Rusia a San Petersburgo, la segunda ciudad más poblada del país.Hoy comenzará la actividad con dos prácticas libres, que se anuncianmañana se realizará la terceray la clasificación se iniciarámientras que el domingo se largará el Gran Premio de Rusia(horarios de nuestro país).