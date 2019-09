¿Carrera Clasificatoria en Fórmula 1?

Según comentó el francés Jean Todt, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), una Carrera Clasificatoria en día sábado "es parte de las conversaciones que tenemos para mejorar el deporte y hacerlo más atractivo".El máximo dirigente de la entidad madre del deporte motor, ha mostrado apoyo a la propuesta de experimentar con este formato en la temporada 2020: "Siempre tratamos de encontrar ideas nuevas y es cierto que entre ellas está la de llevar adelante una carrera el sábado con una parrilla diferente, que determine un ordenamiento para la del domingo".Es una idea avanzada, aunque no tiene una definición. Sin embargo, el francés aseguró que "es una iniciativa interesante".Por su lado, no todos los equipos estarían convencidos de una propuesta como ésta, temiendo que se afecte la esencia de la Fórmula 1.Incluso, algunos pilotos manifestaron ayer, durante la conferencia de prensa que se realizó en Sochi, que no comparten esa iniciativa de la categoría, pero que sería un tema a evaluar en caso de realizarse una presentación formal.