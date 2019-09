Por ahora, el Banco Mundial y el BID ratificaron créditos para Argentina

La confirmación fue realizada por el ministro Lacunza, que de esta forma desmiente la versión de que los desembolsos de crédito de las instituciones multilaterales podrían retrasarse por la incertidumbre del futuro del acuerdo stand by con el FMI.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo ratificaron ayer que los préstamos para la Argentina seguirán su tramitación normal, cuando se temía que esos organismos adoptaran la misma posición que el FMI.El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirmó en su cuenta de Twitter que "los fondos comprometidos por el BID para infraestructura y programas sociales en ejecución están garantizados".La confirmación del ministro desmiente la versión de que los desembolsos de crédito de las instituciones multilaterales podrían retrasarse por la incertidumbre del futuro del acuerdo stand by con el FMI.Lacunza se había reunido ya con Axel van Trotsenburg, vicepresidente del Banco Mundial para la región, quien sostuvo que se discutió "la situación en la Argentina y la implementación de dos proyectos con fuerte foco en la reducción de la pobreza, recientemente aprobados por el Banco Mundial"."Estamos trabajando normalmente con Argentina en términos de la programación y ejecución de operaciones, de acuerdo con lo planificado para 2019", señaló un portavoz del BID ante las consultas periodísticas en Washington.Lacunza participó este jueves de la reunión de Gobernadores del BID, en el marco de los festejos de los 60 años del organismo en Washington y se reunió con el presidente del organismo, Luis Alberto Moreno, quien luego, también por la red social de Twitter informó: "Los fondos comprometidos por el BID para infraestructura y programas sociales en ejecución están garantizados".Voceros del Palacio de Hacienda indicaron que el Banco Mundial sólo suspendió un desembolso atado al acuerdo con el Fondo.Por su parte, el BID tiene programado un total 13 préstamos a Argentina este año, por 2.380 millones de dólares."ROL CONTRACICLICO"Lacunza, destacó ayer que el BID es un "sostén invaluable" para la Argentina y el ejemplo para "bajar la pobreza persistente" en América Latina. Lacunza habló durante su participación en el acto por el aniversario y la reunión de gobernadores del BID, que se realizaron en Washington, en el Edificio Ronald Reagan del Centro Internacional de Comercio.El ministro dijo que "los 60 años del BID son un ejemplo de institucionalidad para la región, el que tenemos que seguir para bajar la pobreza persistente en América Latina"."Para Argentina, en particular, el BID ha sido un sostén invaluable, especialmente importante en momentos en que el crédito privado nos dio la espalda, cumpliendo el rol anticíclico de un banco de desarrollo, y financiando la infraestructura social para atenuar la pobreza estructural", agregó el ministro.Destacó que el actual presidente del BID, Alberto Moreno, "sabe distinguir la turbulencia transitoria de los pilares permanentes asociados al crecimiento sostenido: financiamiento para cientos de km de rutas, miles de hogares con agua potable y cloacas, obras hidráulicas para evitar miles de hectáreas anegadas y viviendas inundadas".Lacunza dijo que el BID "sabe que la superación rápida de las tensiones financieras asociadas a la incertidumbre electoral no estará disociada de la capacidad de acompañamiento financiero de los organismos internacionales"."La ratificación de los programas de apoyo financiero de largo plazo a obras de infraestructura y programas sociales así lo demuestra", dijo.