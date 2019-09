La deuda externa supera los US$ 283.000 millones

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La deuda externa llegaba a los 283.567 millones de dólares al finalizar el segundo trimestre del año, lo cual significó un aumento del 8,4% en comparación con el mismo período de 2018, informó ayer el INDEC.En junio último la deuda aumentó en 22.091 millones de dólares, respecto de los US$ 261.476 millones que registraba al final del segundo trimestre del año anterior.El stock de deuda externa bruta total creció también en 7.819 millones de dólares respecto del trimestre anterior, por el aumento de la deuda del Gobierno en 6.248 millones y de las sociedades no financieras y hogares en 2.319 millones.A fin del segundo semestre del año el 62% de la deuda corresponde al gobierno, el 26% a sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro, el 8% al Banco Central, el 2% a las sociedades captadoras de depósitos y el 1% a otras sociedades financieras.En el segundo trimestre la cuenta corriente registró un déficit de 2.561 millones de dólares, explicado por los ingresos primarios, que presentaron un déficit de 5.305 millones millones, parcialmente compensado por un superávit de la balanza de bienes y servicios de 2.666 millones y de ingresos secundarios, US$ 79 millones de dólares.Según el informe de Balanza de pagos, la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de 3.339 millones de dólares y Posición de inversión internacional registró un indicador neto a acreedor a valor de mercado de 60.272 millones, un total de 4.037 millones menor que en el trimestre anterior.