Deuda: Fernández hará una "negociación seria"

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, indicó ayer que de llegar al Gobierno buscará encarar una "negociación seria y sensata" con los acreedores, estirando los plazos de pago pero sin aplicar quitas. Si bien reconoció la gravedad de la deuda, afirmó que podrá llevar a cabo una renegociación con acreedores, en caso de ganar las elecciones generales de octubre.Anteriormente, Fernández ya había pedido "no agitar fantasmas" respecto de que si llegaba a la Casa Rosada, no iba a hacer frente a la deuda que contrajo la administración de Cambiemos.En ese escenario, este jueves confió: "Yo siento que esa deuda vamos a poder afrontarla en una negociación seria y sensata con los acreedores y vamos a ganar tiempo para crecer".Al participar de un almuerzo en la Fundación Mediterránea, en Córdoba, evaluó que "no va a ser tan difícil de hacer lo que hizo Uruguay". Frente a empresarios intentó llevar tranquilidad y argumentó: "He hablado con varios fondos de inversión. Es ganar tiempo y no hacer quitas".Sostuvo que los bonistas "aspiran a poder discutir en otro tiempo con quien gobierne la Argentina en el futuro" y subrayó: "Los acreedores sienten que se les mintió y también que el Gobierno perdió el poder político que tuvo otros años". Advirtió que "en estas condiciones, la Argentina no puede pagar la deuda", mientras apuntó: "En otras épocas, esto se llamaba default". "Por la era del posmodernismo, lo llamamos reperfilamiento, pero en el fondo lo que decimos es que no podemos pagar", resaltó.El candidato del Frente de Todos alertó que la Argentina tiene una deuda de "más de 57 mil millones de dólares", lo cual afirmó que "ocurrió en un solo año"."Increíble lo que pasó. Hoy no podemos decirles a los acreedores que esta deuda la tomó una dictadura. Fue un Gobierno democrático", fustigó Fernández, quien aseguró que "ordenar" el país es "la condición central de ese acuerdo".También analizó: "Tenemos que poner en marcha la economía promoviendo el consumo".Según su criterio, se trata de "una economía atada con alambres", por lo que se debe tener "mucho cuidado".Las declaraciones de Fernández se dieron luego de que el Gobierno intentara destrabar el desembolso de US$ 5.400 millones pendiente del crédito stand by acordado con la Argentina.POLITICASOBRE TARIFASEl Frente de Todos inició una ronda de reuniones para que representantes de las provincias puedan expresar sus ideas y sugerencias de cara a la política tarifaria que desarrollará un eventual gobierno peronista si Alberto Fernández gana las elecciones del 27 de octubre.Liderada por los dirigentes Ginés González García y el ministro de Energía de Misiones, Sergio Lanziani, se desarrolló una reunión en la sede del PJ Nacional, en la calle Matheu, con candidatos a legisladores, intendentes y otros dirigentes de partidos políticos que forman parte de la coalición electoral que comanda Fernández.Durante cuatro horas debatieron representantes de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Mendoza, entre otras provincias; y allí se fortaleció la idea de que Lanziani podría ser designado ministro de Energía en caso de que Fernández sea electo presidente.Miguel Arias, diputado electo del Frente de Todos en Corrientes, dijo a la agencia NA que planteó la "urgencia de resolver el acuciante problema del alto costo de la tarifa eléctrica que sufren los correntinos" y los habitantes de todo el nordeste argentino, la región más pobre de la Argentina.Además, expuso la necesidad de avanzar con fondos nacionales para el desarrollo eléctrico y del gas natural en Corrientes y todo el NEA, con un pedido concreto: que un futuro Gobierno escuche primero las demandas locales y luego defina los proyectos y los fondos para el financiamiento.Uno de los que tuvo un rol protagónico en el encuentro fue Lanziani, quien le inició una demanda a la Nación por las regalías de la represa Yacyretá y logró que el Gobierno de Mauricio Macri le reconozca un descuento del 30% de la factura que paga Misiones a la distribuidora nacional Cammesa, una suma equivalente a los 2.000 millones de pesos anuales.