Debajo del colchón, hay US$ 300.000 millones

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Los activos de argentinos o empresas del país llegaron a la suma récord de US$ 304.597 millones, en el segundo trimestre del año, según el informe de cuentas internacionales que ayer difundió el INDEC y que forman parte de bienes que pueden estar o no declarados pero que permanecen fuera del sistema local.En ese sentido, se trata de activos que los argentinos tienen "bajo el colchón", en cajas de seguridad o en depósitos o inversiones financieras en el exterior. La suma también es anterior al retiro de depósitos en moneda extranjera que se produjo luego de las elecciones primarias del pasado 11 de agosto.Diez años atrás esos fondos totalizaban U$S 146.323 millones, pero a fines de 2015 subieron a U$S 222.465 millones y en junio pasado llegaron al récord de U$S 304.597 millones.Al cierre del segundo trimestre de 2019, la economía argentina registró una posición de inversión internacional neta a valor de mercado acreedora de US$ 60.272 millones, US$ 4.037 menor respecto del período anterior.Según el informe del INDEC, del total de activos financieros externos al 30 de junio último hay estimados unos US$ 384.605 millones, un 6,6% más que los 360.722 millones registrados en el segundo trimestre del año anterior.De ese total, el 56% corresponde a otra inversión (constituida fundamentalmente por moneda y depósitos, US$ 200.738 millones), 17% a activos de reserva, 16% a inversión de cartera y 11% a inversión directa.