Ferro visita a Unión

Esta noche se pondrá en marcha la novena fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de tres adelantos, el resto irá el domingo.El líder, Ferrocarril del Estado, estará visitando a Unión de Sunchales. En otro de los cotejos de este viernes, Argentino Quilmes se presentará en María Juana y en Tacural, el ‘Depor’ hará lo propio con Libertad, que quiere arrimarse a los de arriba.Los de barrio Los Nogales vienen de ganarle 1-0 a Ben Hur y suman 7 juegos sin derrota, regularidad que le permitió llegar a lo más alto de las posiciones. Por su parte Unión, igualó 2-2 con Ramona y suma tres sin poder ganar.El programa completo de la fecha 9 es el siguiente:21:30hs Talleres María Juana vs Argentino Quilmes (Gonzalo Hidalgo), Deportivo Tacural vs Deportivo Libertad (Rodrigo Pérez); 22:00hs Unión de Sunchales vs Ferrocarril del Estado (Guillermo Vacarone).16:00hs Peñarol vs Deportivo Ramona, Florida de Clucellas vs 9 de Julio, Sportivo Norte vs Brown de San Vicente, Ben Hur vs Atlético de Rafaela.En la jornada de ayer se dieron a conocer los fallos del tribunal de penas liguista. Sportivo Norte recibió la cláusula de su estadio por una fecha debido a los hechos de violencia que se sucedieron en el encuentro del ‘Negro’ ante Ferro, en Reserva. Debido a la condicional que tenía desde comienzo de mes, con la suspensión de 2 partidos por lo ocurrido en el juego ante Ben Hur.De esta forma Sportivo deberá cumplir con la pena de 3 fechas sin poder jugar en su casa, o sea todos los juegos que le quedan en el Clausura, más la multa económica de 50 entradas (VER) por 2 partidos.