López: “Ninguno de los infractores aceptó que le diéramos un casco”

En un encuentro que duró más de dos horas, el secretario de Gobierno y Ciudadanía Eduardo López, junto a Gabriel Fratini y Ezequiel Postovit, coordinadores del Area de Protección Vial y Comunitaria, se presentó en el Concejo, para informar acerca de la efectiva aplicación de la ordenanza 5006, que establecía que se deben retener las motos, a aquellos conductores que circulen sin el casco y además ofrecerles la posibilidad de llevarse uno, cuyo costo lo afrontarían los infractores.

Según Lisandro Mársico, autor de la minuta que enojó al oficialismo, esta ordenanza no se cumple y ante la falta de respuestas, decidió convocar al funcionario en lo que él considera el ámbito adecuado para hacerlo.

En la extensa interpelación realizada este miércoles, López utilizó la primera hora para detallar cada uno de los programas en materia de seguridad vial que desarrolla su Secretaría y a través de gráficos fue enumerándolos uno a uno.

Recién después de eso, López comenzó a responder los cuestionamientos propiamente dichos y allí en varios momentos se cruzó fuertemente con el concejal del FPCyS, ya que desde el arranque para Mársico no se retienen las motos a quienes no llevan casco y además nunca le ofrecen al infractor el elemento de protección de la cabeza y sumarlo al costo de la multa.

Además hubo una intensa discusión respecto a la fecha en que entró en plena vigencia la norma, ya que para el edil del PDP hubo tres meses.

Un aspecto que sin lugar a dudas llamó la atención, tiene que ver con la respuesta del funcionario respecto al punto central de la interpelación, es decir si se entregaron o no los cascos en la etapa de concientización. López comentó que ninguno de los infractores lo quiso en los primeros momentos. Y después, dejaron de ofrecerlo y aseguró que la ordenanza se implementa siempre y está en plena vigencia.

Uno de los datos importantes que dio a conocer el secretario de Gobierno, tiene que ver con la baja del 50% de la siniestralidad vial en lo que va de 2019, y aportó datos que lo validan ya que en 2017, hubo 11 fallecidos en accidentes de tránsito, en 2018 ascendió a 18 y en lo que va de este año hubo al momento 7 víctimas fatales.

Respecto al rol del inspector que está al frente de los operativos, López manifestó su pleno respaldo a esta función pública que se lleva a cabo: “el inspector realiza sus tareas en los operativos y fuera de ellos a través de una cantidad importante de acciones que muchas veces no se ven. Si está en moto, no tiene la caja con cascos encima. Si lo necesita o lo requieren, siempre hay un coordinador que puede acercarle uno. La vez que se ofreció, los infractores optaron por no recibir el casco”.

En varios tramos de la exposición, el funcionario le reprochó a Mársico el haber visto que algo estaba mal, que no se hacía a su entender de acuerdo a la ordenanza, y no haber dicho esto a quien correspondía. A su vez le reiteró ese mismo mensaje al resto de los ediles ya que en un momento el concejal Leonardo Viotti también aseguró haber presenciado operativos en los que no se le retiene la moto a quien no lleva el casco y tampoco se le ofrecía adquirir uno.

“Lo que me queda claro aunque digan lo contrario, es que la ordenanza no se aplicó tal como se votó y vos –por Eduardo López- no lo estás admitiendo, que yo no te haya ido a decir a vos a decir lo que vi, en eso te doy la derecha, pero sé sinceró y admití que se equivocaron y no la llevaron a cabo tal cual la aprobamos”, manifestó con tono elevado Mársico.

En cuanto al registro de accidentología, López le explicó cómo funciona y como visibilizarlo en la página de gobierno abierto. “El registro no está claro y es medio confuso ingresar, pero yo sí reconozco las cosas que se hacen y en lo que me equivoco. En esto me apuré y me equivoqué porque la información estaba y la pregunta como vos decís estuvo demás”, admitió el edil del FPCyS.

En un momento Evangelina Garrappa pidió la palabra y agradeció la presencia de López y a los integrantes de Protección Vial y Comunitaria, volvió a insistir en que consideraba que la minuta no era necesaria y estuvo demás.