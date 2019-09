Histórico triunfo de Uruguay

KAMAISHI, 26 (AFP-NA). - El rugby uruguayo alcanzó su mayoría de edad este miércoles en Japón. Su victoria en Kamaishi ante Fiyi, número del diez del ránking del planeta, por 30-27, marcará un hito en la historia de este deporte en el país sudamericano. Los Teros ganaron además con el equipo más joven del Mundial, con una media de poco más de 26 años, y muchos de sus jugadores siendo amateurs.Tras años viviendo a la sombra de Argentina, la potencia del continente sudamericano, que ha sido dos veces semifinalista del Mundial, los Teros ya pueden presumir de haber escrito una página histórica. El equipo charrúa, en su cuarta participación en un Mundial, logró su tercera victoria en la historia del torneo, sin duda la más importante, con tres tries en el primer tiempo y quince puntos con el pie del apertura Felipe Berchesi entre los dos períodos."Me encanta esto", declaró el técnico de Uruguay, el argentino Esteban Meneses, al final del encuentro. "Nos hemos estado preparando para este partido durante cuatro años; somos un equipo y ganamos como un equipo", celebró. "Estoy muy orgulloso de mi país. No somos los más grandes, no somos los más altos, pero vinimos aquí con las ganas de ganar. Nos hemos estado preparando para esto durante cuatro años y estoy realmente muy orgulloso de mi país", dijo por su parte el capitán de los Teros, Juan Manuel Gaminara, entre lágrimas.Uruguay, sin la posesión de la pelota, pero parando la potencia física de sus rivales, llegó con una ventaja al descanso de 24-12, con peligrosos contragolpes. Los tries de Santiago Arata (13), Manuel Diana (21) y Juan Manuel Cat (25), junto a tres conversiones de Berchesi y un penal del apertura del Dax sorprendieron a una Fiyi inexistente en esa primera mitad. Fiyi logró cinco tries, dos más que Uruguay, por medio de Mesulame Dolokoto (7), Eroni Mawi (19), Api Raturiyanawa (47) y Nikola Matawalu (66 y 81) pero luego erró con el pie, fallando en la conversión en cuatro de ellos.Ahora el objetivo será lograr por primera vez dos victorias, en el partido contra Georgia.GRUPO DE ARGENTINAEste jueves, desde las 7:45, se enfrentarán Inglaterra frente a Estados Unidos.