Empieza la última fecha

Esta noche se pondrá en marcha la 14ª fecha del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, que definirá la mayoría de las posiciones de cara a los play offs. El duelo que abrirá la decisiva jornada será Independiente ante Unión de Sunchales, que se enfrentarán a partir de las 21:30 en el gimnasio "Carlos Colucci".El viernes habrá dos encuentros: a las 21:30 9 de Julio vs. Atlético y Ben Hur vs. Peñarol, mientras que el domingo a las 20:30 lo harán Libertad vs. Argentino Quilmes.Recordemos cómo están las posiciones: 9 de Julio 24 puntos; Atlético y Libertad 23; Unión 20; Ben Hur e Independiente 19; Peñarol y Quilmes 14.En cuanto al duelo de esta noche, Unión depende de si mismo con un triunfo para quedar cuarto y eso le permitiría tener ventaja deportiva. Si gana el CAI, habrá que ver lo que ocurre el viernes con el partido entre Ben Hur y Peñarol. Hasta podría darse un triple empate en el cuarto lugar.Lógicamente, la atracción del viernes será el partido entre 9 de Julio y Atlético en la definición por el "1".SELECCION U13La preselección santafesina Sub 13 realizará una nueva jornada de entrenamientos el sábado 28 de septiembre en las instalaciones de Regatas de Santa Fe. El entrenador Leonel Ceñera y sus asistentes Germán Arancio y Diego Balangero (entrenador de Rafaela en el Provincial) definirán en las próximas semanas el grupo de 12 jugadores que disputará el Argentino a mediados de octubre, siendo parte de esta citación Luca Bulacio (Atlético), Ezequiel Taborda (Unión) y Esteban Corroto (Libertad).CAIDAS GIGANTESCon ausencias importantes por lesión, entre ellas la rafaelina Melisa Gretter (fractura en el quinto metacarpiano), la selección femenina está disputando la AmeriCup en Puerto Rico. Ayer perdió ante Estados Unidos por 100 a 50, acotando que en el debut había perdido con Brasil 76 a 49, mientras que luego superó a Paraguay por 74 a 54.