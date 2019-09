“Se sostienen los puestos laborales”

Juan Alberto Berca asumió hace 2 años como Secretario General del CEC Rafaela, un cargo que ocupará hasta el 2021. En el día del empleado de comercio, destacó ante una consulta de este Diario que “septiembre siempre es un mes muy especial para nosotros, ya que cada 26 se celebra el día del empleado de comercio. Para evitar confusiones, en nuestra provincia en las localidades que se adhirieron a la ley de descanso dominical donde está establecido este día, se acordó cerrar los comercios el último miércoles de septiembre. Hacemos esta aclaración porque a nivel nacional la federación acordó, en términos generales, con las cámaras federales cerrar el pasado lunes 23 de septiembre”.



SITUACION ACTUAL

En relación a la realidad del sector comercial en Rafaela, Berca enfatizó que “la situación de Rafaela no escapa a la realidad nacional. El sector está definido porque hay medidas de aumento en los últimos meses y lo que manifestamos nosotros, al plancharse el poder adquisitivo del trabajador y de la gente, caen las ventas en los negocios. Eso produce un efecto que no es bueno porque le va mal a todos, el comerciante no vende y el trabajador no puede comprar porque no tiene dinero”. Igualmente, Berca se mostró optimista porque pese a la crisis se pudieron mantener las fuentes de trabajo en este año. “Nosotros siempre monitoreamos la cantidad de comercios y la cantidad de afiliados al sindicato y en los últimos años los puestos se han mantenido y no se han producido mermas en gran cantidad. Pero lo que no se produce es el crecimiento y como no hay desarrollo, el empleado de comercio no puede crecer. Hay comercios que cierran, otros que se instalan y toman trabajadores. En estos momentos, contamos con 3.500 afiliados, en la ciudad hay cerca de 1.000 comercios y 6.500 empleados de comercio, siempre hablando de trabajadores formales, registrados, aunque también hay entre un 20% y 30% de trabajadores informales.



PARITARIA

Con respecto a la paritaria acordada hace algunos meses, el secretario opinó que “la que hemos arreglado en mayo, que es difícil por ahí de explicar a raíz de esta crisis económica que tenemos, es que se ha hecho un arreglo en partes y en cuotas a marzo del 2020 del 30% aproximadamente, con una cláusula de revisión en enero del 2020. La paritaria se arregló con aumentos bimestrales en un primer tramo no remunerativo para luego pasar a ser remunerativo. Ahora tenemos una buena expectativa con este bono que al día de hoy sabemos que está acordado pero todavía no está firmado el decreto, ya que hay un borrador”. Acerca de las expectativas futuras, opinó que “siempre tenemos las mejores y que esto mejore y se pueda arreglar. En estos momentos, estamos trabajando fuertemente en mantener las fuentes de trabajo y tenemos un diálogo fluido con los sectores comerciales hablando de esta problemática y que no se caigan los puestos. En referencia a los precios que utilizan los comercios en la ciudad, dijo que “eso depende de la política de cada uno de los comercios. Lo que sí estamos seguros es que los comercios de Rafaela no son formadores de precios, sino que a ellos le llegan los aumentos y tienen que ingeniárselas para presentar un producto que la gente lo pueda comprar o consumir. Por último, Berca dejó un mensaje a los comerciantes de la ciudad, diciendo que “en primer lugar, saludar a todos los empleados de comercio en su día y a los jubilados que han sido empleados de comercio, y también un afecto especial a todos aquellos que han perdido su trabajo, deseándoles que vuelvan a recuperar un trabajo digno



FESTEJOS

Los trabajadores de comercio de la ciudad celebraron su día el pasado fin de semana. Acerca de los festejos, Berca agregó que “el último domingo, nosotros hicimos un festejo en el predio de Bella Italia, con música, choripanes, sorteos. Se hicieron jornadas deportivas, entre ellas un tradicional torneo de fútbol entre los empleados de comercio, torneo de loba, paddle, ajedrez, el de bochas, que todavía no terminó, ya que faltan aún algunas jornadas. Por suerte fueron muchos los trabajadores que participaron y todas las familias pudieron disfrutar de una excelente jornada primaveral”.