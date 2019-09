Perotti tras los petro dólares

Decíamos en nuestra columna de esta semana que el Gobernador electo Omar Perotti había emprendido viaje rumbo a Medio Oriente para revitalizar los vínculos económico-financieros tanto con Kuwait como con los Emiratos Arabes Unidos.Casi en el mismo momento en que se supo la noticia del viaje del actual Senador nacional, el Ministro de Economía de la Provincia Gonzalo Saglione, quien había estado en los mismos lugares sobre fines de marzo de este año cerrando y acordando nuevos créditos para acueductos, twiteaba que “el Fondo de la OPEP (OFID) y el Fondo de Abu Dhabi comunicaron (el 13/09 y el 19/09, respectivamente) que iniciarán sus desembolsos de dos préstamos por U$S 130 millones para la Etapa II del Acueducto Desvío Arijón”.El contenido del viaje del Gobernador electo es un enigma aún, pero según pudimos reconstruir desde LA OPINION, Perotti habría emprendido semejante viaje (más de 40 horas de vuelo) con la intención de mostrarle a los prestamistas árabes que la nueva gestión que gobernará Santa Fe desde el 10 de diciembre próximo está dispuesta – como viene ocurriendo desde 1993 a la fecha – a honrar los compromisos tomados; habida cuenta de los cambios de gobierno, no solo en la Provincia, sino a nivel nacional quizás.Perotti pensó que con una contraparte que tiene formalismos muy marcados, era necesario abordar ese avión. De paso, y dentro del esquema de acendrado federalismo que el candidato a Presidente Alberto Fernández anuncia para lo que sería su gestión, el Gobernador electo santafesino – consejero desde la amistad de Fernández – quiso aprovechar su estadía en esas tierras para reforzar el financiamiento del acueducto cordobés.Antes de partir, Perotti evaluó que si no aprovechaba este momento, y como algo de experiencia tiene en financiamientos internacionales y sus tiempos, se perdería un tiempo precioso para nuevos desembolsos, toda vez que de acuerdo con las proyecciones macroeconómicas nacionales y situación provincial, tal vez los únicos recursos con los que cuente para imprimirle ritmo a su gestión sean esos pesos – dólares que lleguen desde Medio Oriente.Asimismo, el actual senador nacional sabe que en la agenda hay fondos nuevos por los cuales va a interesar a la Provincia en particular y la Región Centro en general.Perotti es consciente, como lo ha dicho en reiteradas oportunidades, de que “la recuperación vendrá de una agenda del interior, más federal donde la Región (Centro) tiene que jugar fuerte”.