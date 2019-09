Por sus fallos sexistas, fue destituido Muse Chemes

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de Santa Fe, convocado por la Corte Suprema provincial, decidió destituir al juez de Primera Instancia en lo Penal del distrito de Vera, Nicolás Muse Chemes, por incumplimiento de las obligaciones legales, en una votación dividida.El largo derrotero que siguió este caso, y que concluye con la destitución del magistrado -que estaba suspendido en el cargo desde octubre del año pasado-, se inició en junio de 2017, a partir de una denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia por la diputada Alicia Gutiérrez, y acompañada por las legisladoras Inés Bertero, Verónica Benas y Silvia Augsburger y los legisladores Luis Rubeo y Jorge Henn, por reiterados fallos sexistas.En ellos, el ex juez de Vera absolvía a acusados de violación y abuso de niñas, adolescentes y mujeres, al no considerar los testimonios y declaraciones de las víctimas y minimizar las pruebas y evidencias contra los imputados, y sobre todo responsabilizaba a las niñas por los hechos, a contramano de todo lo prescripto por las leyes nacionales y convenciones internacionales.“Esto es el triunfo de un conjunto de mujeres que, en distintas instancias, trabajamos para que fuera separado de su cargo. Es un paso más para terminar con aquellos que imparten una justicia machista y violan los derechos humanos de los mujeres”, destacó la legisladora y presidenta de la Comisión de Derechos y Garantía. Al mismo tiempo, consideró que “si no ponemos fin a estos fallos machistas se multiplican y, después, la gente deja de creer en la justicia”.El año pasado, el gobierno de Santa Fe debió pedir disculpas y resarcir económicamente a una mujer víctima de abuso sexual, cuyo violador, su propio padre, fue dejado libre por Muse Chemes. Fue en el marco de un acta compromiso firmada, en 2016, entre el Estado santafesino y el Comité de la ONU por el caso CER, como fue conocido, que exigía la reparación del daño ocasionado por la justicia. Precisamente, la semana pasada estuvo en Rafaela la Dra. Susana Chiarotti, abogada del caso C.E.R. que dejó en evidencia las "sentencias discriminatorias y estigmatizantes" del ex magistrado.“Hoy podemos decir que Muse Chemes no podrá dictar más sentencia, ni acceder a un ascenso como lo intentó en su momento. Celebramos la decisión tomada por el Tribunal y esperamos que esto sirva de antecedente para nunca más mujeres y niñas deban sufrir la revictimización y la violación de sus derechos”, manifestó la diputada Gutiérrez tras conocerse la noticia.Cabe recordar que en agosto de 2018, Muse Chemes presentó la renuncia al cargo de juez de Sentencia de Vera ante la Corte Suprema con el objetivo de acogerse a los beneficios de la jubilación. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el gobernador, Miguel Lifschitz, a través de un decreto con el argumento de que "si se aceptase la renuncia, el proceso de enjuiciamiento que se le sigue al doctor Muse Chemes podría quedar extinto".La destitución del ex magistrado es el resultado de un fallo dividido, ya que seis integrantes del Tribunal votaron a favor contra 4 en contra. ¿Quienes apoyaron la moción de echar Muse Chemes del sistema judicial santafesino? Los integrantes de la Corte Suprema, María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco y Daniel Erbetta, el diputado provincial, Santiago Mascheroni y los dos representantes de los colegios de abogados. ¿Y en contra? Los miembros de la Corte, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez junto al integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Alejandro Alberto Román, quien reemplazó al también ministro del máximo tribunal provincial, Mario Netri.