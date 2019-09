Juveniles: jornada ideal para la BH

Por la séptima fecha del torneo Juvenil del Centro, Ben Hur recibió a Unión de Sunchales ganando todos los encuentros. En la próxima jornada visitará a Atlético San Jorge.Con el objetivo de seguir potenciando las divisiones inferiores de la institución, el Lobo se encuentra disputando la 2ª edición del certamen organizado por el Consejo Federal. En la tarde/noche del martes enfrentó en la cancha auxiliar Nº 3 al Bicho Verde imponiéndose en los tres encuentros, convirtiendo siete goles y recibiendo solo dos tantos.Sub 15: Ben Hur 1 (Abbá) vs Unión 0.Ben Hur 3 (Ojeda, Bruno y Seguro) vs Unión 1.Ben Hur 3 (Ferreyra, Palomeque y De Hoop) vs Unión 1.