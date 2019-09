"El cambio en la concesión no pone en riesgo la obra"

Tras conocerse la decisión del Gobierno nacional de estatizar 3.374 kilómetros de rutas nacionales que estaban concesionadas, entre ellas la Ruta 34, se generó cierta incertidumbre sobre lo que pueda suceder con el proyecto de reconversión en autopista que se encuentra en ejecución, principalmente en el tramo entre Rafaela y Angélica. Eduardo Plasencia, coordinador de Gestión de Vialidad Nacional, aseguró que más allá de este cambio, el ritmo de los trabajos no se desacelerará.El miércoles se conoció la decisión de que el Estado tome el control de las rutas de los corredores 3, 4, 6, 8 y parte del 2, que pasan a manos de la empresa Corredores Viales SA, que controla el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional. Según se determina en el texto oficial, el plazo de concesión será fijado "en cinco años, contados a partir de la fecha de toma de posesión, con posibilidad de prorrogarse por períodos sucesivos".Además, la empresa Corredores Viales mantendrá todos los puestos de trabajo de las concesionarios, cuyos contratos originales estaban vencidos desde hace dos años, entre los que se encuentran el de la Ruta 34 y la Autovía de la 19 que estaba en manos de Carreteras Centrales de Argentina S.A., que emplea a 179 personas y que era controlada por las empresas entrerrianas del sector de la construcción Losi y Pietroboni.Plasencia dijo a este Diario que “estos eran ocho corredores o diez dependiendo de cómo se cuenten que se habían concesionado entre 2009 y 2011 y que vencieron ya años y se fueron prorrogando porque teníamos que preparar la generación de esas concesiones que son los PPP. En el 2017 teníamos unas condiciones ideales, el país, el mercado financiero tenía condiciones favorables para poner en marcha seis de estos corredores viales, que son los que están funcionando. La siguiente tanda, hoy en las condiciones que estamos no las podemos licitar porque probablemente fracasarían, entonces decidimos esperar un poco y en el mientras tanto no podemos continuar prorrogando las concesiones que quedaron, entre las cuales está el corredor 4 y Carreteras Centrales Argentina que tenía bajo su órbita la 19 y la 34. Por eso no podes lanzar la nueva licitación y Vialidad nacional se tiene que hacer cargo de las rutas, del mantenimiento, operación y las tareas mínimas que hace que los usuarios puedan circular de manera segura”.Respecto a los trabajadores, Plasencia aseguró que las fuentes de trabajo no corren ningún tipo de riesgo y en cuanto al cobro de los peajes explicó el procedimiento y la figura bajo la que se crea una empresa estatal: “Vialidad Nacional como organismo descentralizado de la administración pública no puede por sus propios medios tomar control de los peajes, tomar los empleados y cobrar el peaje y usar ese dinero para mantenimiento, que podría pero sería tremendamente complejo y en ningún lugar del mundo se hace. Ante esta situación se decide crear una empresa que es de Vialidad, que tiene toda la estructura jurídica y legal para hacer lo mismo que hacía carreteras Centrales Argentina , es una especie de estatización porque se pasa de una empresa privada a una pública“.En cuanto a la posibilidad de que esta disposición genere problemas en la ejecución de la obra de la autopista de la 34, que se venía llevando a cabo con mayor intensidad desde mediados de este año, Plasencia dijo que no existen motivos para que se detenga la obra.“Las obras en marcha, que ustedes ven tanto las repavimentaciones que en muchos casos ya terminaron como la ejecución de la autopista, no tiene ninguna alteración en el plan de trabajo”, aseguró Plasencia.SE HABILITAN 6 KM DELA AUTOPISTA DE LA 34Tal como se había anticipado hace algunas semanas, entre este domingo y el miércoles de la próxima semana se estarán habilitando los 6 kilómetros de la doble calzada que nace en la ruta 19 y llega a la 34 desde Angélica. Cuestiones de agenda de funcionarios nacionales no permiten precisar todavía el día exacto y la hora aunque no hay que perder de vista que el miércoles visitará Rafaela y la región -también Esperanza y tal vez otra localidad de la zona- el presidente Macri.“Estamos muy ansiosos por habilitar esos primeros kilómetros que servirán de muestra de lo que será la tremenda autopista que estamos construyendo, estamos cerrando agenda con presidencia y el Ministerio de Transporte, pero seguro alguno de nosotros va a estar inaugurando ese tramo ya que más allá del evento en sí es una necesidad urgente que estén las dos calzadas funcionando. Tenemos esos seis kilómetros listos, no hay razones para demorarlos y por eso vamos habilitarlos”, manifestó Plasencia.Respecto a los otros tramos, el Coordinador de Gestión de Vialidad Nacional aseguró que en los próximos meses se irá avanzando hasta llegar al inicio de la circunvalación, cerca de Susana.Plasencia no confirmó la presencia de Macri el próximo miércoles en Rafaela, pero sí advirtió que de venir no podrá inaugurar ese tramo ya que se estará en la veda de inauguraciones, quizás pueda recorrer la obra, igualmente no hay aún agenda cerrada.Al ser consultado por la obra de la autopista san Francisco – Córdoba, Plasencia señaló que esa autopista “viene a un ritmo impresionante, lo tendría que chequear, pero es muy probable que sea la autopista construida de mayor tamaño y en menos tiempo de nuestra historia, pero me jugaría a decir que en Sudamérica. Es una autopista de 250 kilómetros que se está construyendo todo en simultáneo y en 26 meses ya tenemos 80% de avance en la mayoría de los tramos y posiblemente en las próximas semanas se va habilitar el primer tramo en Río Primero, en torno a Arroyito.