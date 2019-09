“Hay que cambiar el concepto que tenemos sobre turismo”

El Congreso de Turismo y Desarrollo que por primera vez se realizó en Rafaela, pretende rediscutir el concepto de turismo que muchas veces se tiene en ciudades como la nuestra, así lo aseguró Alejandra Mahieu, quien integra en representación del municipio rafaelino, la Comisión de turismo local. A lo largo de una extensa jornada que se desarrolló en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, se intentó revertir la idea de turismo que muchas veces se encasilla en creer que sin playas, ríos o montañas no existe desarrollo turístico posible.“Es un gran desafío haber organizado este Congreso como comisión de turismo, porque hablar de esto en Rafaela es bastante complicado tratar de desmitificar esa historia del turismo solamente vinculado a la recreación, a la visita de lugares con atractivos naturales no es tan sencillo poder revertir ese concepto. Sucede que debemos entender que todas las visitas que Rafaela recibe por los motivos que fueran y duerman en la ciudad al menos una noche, ese ya es un turista”, expresó Alejandra Mahieu. En cuanto al potencial en la generación de empleo a partir del desarrollo del turismo, todos los expositores que pasaron por el Congreso, coincidieron en destacar que en las economías regionales, el turismo es una de las actividades económicas que más impacto genera, ya que dinamiza de manera inmediata la generación de empleos convencionales y no convencionales y las ganancias que se generan quedan en las ciudades.Por su parte, Cecilia Belotti, integrante de la Comisión de Turismo de Esperanza, señaló que “nosotros desde el área de Turismo venimos trabajando de manera conjunta con todas las instituciones, el sector privado, gremial, para desarrollar el turismo en nuestra ciudad. Hemos creado la oficina de informes en el Parque de la Agricultura y tenemos reuniones sectoriales con los diferentes actores que forman parte del entramado del turismo como actividad y vemos con agrado todo este tipo de iniciativas que hacen que regionalmente podamos trabajar en el turismo”.En el acto de apertura estuvo presente también el intendente Luis Castellano, quién expresó que “entendemos que hay un desafio enorme que no solo es para Rafaela sino para toda el Área Metropolitana". También destacó la importancia de "cambiar la mirada que se tiene sobre Rafaela con respecto al turismo. Nosotros no tenemos ríos, mares, montañas, pero tenemos una llanura maravillosa y la gente que viene de afuera admira nuestra ciudad. Tal vez, estemos acostumbrados a verlo, pero tenemos una ciudad productiva que es digna de ser mostrada y, en base a eso, se pueden armar circuitos turísticos". "Cuando digo productiva me refiero a todo el desarrollo del campo, pero también al de las industrias, comercios y servicios; ahí se genera un desarrollo turístico y muestra parte de lo que es el ADN rafaelino y de la región", dijo el Intendente. El mandatario agregó que "tenemos una Rafaela que se va transformando de a poco en una ciudad universitaria porque hay más de 6 mil estudiantes en nuestras institutos y facultades, incluso, más de 3 mil son de la región. Allí también hay un potencial turístico con la generación de actividades para los jóvenes". "Hay que sumarle una ciudad sustentable que venimos trabajando junto al Instituto para el Desarrollo Sustentable, los vecinos y las instituciones desde hace tiempo donde hay muchas cosas para ver; separación de residuos en origen, espacios públicos para la recreación y el deporte, verde urbano. La Maratón 21K, donde cada vez más gente de distintos puntos del país viene a participar, las ciclovías, los ciclocarriles", expresó. "Son tres líneas de trabajo fuertes que van a enriquecer nuestro calendario de eventos y generará movimiento económico para nuestra comunidad. Hay mucho para trabajar desde el Estado en forma conjunta con el sector privado y veo claramente que la ciudad se va a proyectar en el tema turístico, es cuestión de poder tener lineas estratégicas de trabajo y creo que el futuro es muy grande", finalizó el Intendente.