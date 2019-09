Cuenta con el respaldo dirigencial

La urgencia que tiene Atlético de Rafaela es ganar. Este viernes, cuando reciba en el Monumental a Gimnasia de Jujuy, tendrá una nueva chance de comenzar a revertir el comienzo irregular –en cuanto a resultados- que tuvo el conjunto de Walter Nicolás Otta.En el entrenamiento de ayer por la mañana estuvo presente Carlos Eguiazu, vicepresidente de la institución y hombre fuerte del fútbol. El directivo manifestó el total apoyo para el DT, más allá de los resultados que no lo vienen acompañando. “No hay chance alguna de que el técnico se vaya”, confió Eguiazu. Claro, en la semana el propio Otta había dado declaraciones y puesto al juego ante los jujeños como una final: “No nos queremos ir, vamos a luchar y a ganar el viernes para no irnos”.En relación a ello Eguiazu reafirmó: “Este es un proceso que hay que trabajar, recién empieza. Si ven la tabla estamos a dos puntos de meternos entre los 7 para ir a Copa Argentina y estamos a tres o cuatro puntos de lo que puede ser la clasificación entre los cuatro. Es una locura, hay que dejarlos trabajar, lo están haciendo, están armando el equipo, es nuevo. El del viernes es el partido que necesitamos ganar como para tranquilizar un poco a todos”.Sobre la campaña que viene teniendo la ‘Crema’ el dirigencia manifestó: “Es una temporada irregular, nosotros pensamos que tenemos plantel como para estar un poco más arriba, indudablemente todavía nos está faltando en algunas cuestiones pero el esfuerzo lo están haciendo, no tengo dudas que el plantel lo tenemos, es un torneo durísimo. Hablé con el técnico él está muy tranquilo, los jugadores también, creo que estamos en condiciones de poder tener una alegría el viernes”.Lógicamente que en el fútbol los resultados son los que mandan, y ante ello Eguiazu declaró: “El fútbol es contagio, cuando obtener resultados las cosas te salen mejor, el golpe de All Boys fue duro, no lo esperábamos, nos ganó un equipo notoriamente inferior al nuestro. Nos ganó muy claramente, fue preocupante pero estamos en condiciones de revertirlo”.Y por último cerró: “El fútbol es resultados, no lo podemos negar. Hoy, en lo inmediato tiene toda la tranquilidad para seguir trabajando y que no hay plazos ni nada. todos sabemos que esto se maneja por los puntos y seguir sumando”.