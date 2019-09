Robaron $20.000 en la Parroquia San Cayetano

Personas desconocidas ingresaron a la Parroquia San Cayetano -ubicada en la esquina de calles Azcuénaga y Martín Oliber en barrio Amancay de nuestra ciudad- en la siesta del martes, y luego de atravesar distintas dependencias internas de la parroquia, no sin antes violentar aberturas y romper vidrios, llegaron a la Secretaría y desde un mueble se llevaron la suma de $ 20 mil en efectivo.LA OPINION dialogó con el sacerdote Jorge Alberto Buschittari, cura párroco de San Cayetano, quien nos relató lo vivido.“Ingresaron –decía Buschittari- entre las 14 y las 15 de la siesta del martes, y llegaron hasta la Secretaría, donde se llevaron $ 20 mil en efectivo. El dinero provenía de diferentes ingresos y era para pagar cuentas parroquiales con distinto destino. Todo estaba en una bolsa y en una cajita en la Secretaría”, dijo.El padre relató también que para ingresar los ladrones utilizaron la violencia: “rompieron una puerta del templo, después violentaron una ventana que da a la Sacristía donde no había nada de valor. Para poder llegar [hasta el lugar del ilícito] también rompieron muy prolijamente un vidrio y saltaron un portón”.Felizmente el párroco Buschittari se encontraba descansando en ese horario en la casa parroquial –separada del Templo- y no sufrió ningún tipo de violencia: “No escuché nada”, precisó.Bien vale la pena aclarar –debido a distintas versiones- que la Parroquia cuenta con alarmas, pero en esos momentos no funcionaban. De todos modos, la precisión de los movimientos de los ladrones que sabían dónde dirigir sus pasos, da a pensar que contaban con información previa de dónde se guardaba el dinero en la Parroquia. Dinero –repetimos- que era para hacer frente a los gastos corrientes de funcionamiento.Después de ocurrido el ilícito se realizó la denuncia policial correspondiente en sede de la Comisaría N° 15, por razones de jurisdicción. También se hizo presente Policía Científica que tomó huellas en el lugar de los hechos.En la ciudad de Rafaela dos jóvenes resultaron detenidos por estar relacionados a un hecho ilícito, calificado provisoriamente como “encubrimiento”.Personal policial del Comando Radioeléctrico perteneciente a la UR V que se encontraba patrullando, al hacer paso por el cruce de Av. Ernesto Salva y calle Lamadrid a la 1.00 de la madrugada de ayer observaron dos individuos encapuchados que circulaban en una motocicleta sin dominio colocado.Rápidamente detuvieron la marcha de los mencionados, y al solicitarles documentación personal y del vehículo adujeron no poseerla.Los individuos fueron trasladados a sede policial junto al birrodado Yamaha Crypton para su correcta identificación, tratándose de César Jonás S. y Rubén Darío H., ambos de 20 años domiciliados en barrios Martín Fierro y Güemes de Rafaela.Tras averiguaciones realizadas se constató que sobre dicha motocicleta pesa pedido de secuestro por el delito de “hurto” a requerimiento de la Comisaria N° 7 de la Unidad Regional XI del departamento Las Colonias, de fecha 9 de setiembre último, siendo su verdadero propietario un vecino de Felicia llamado Silvio Oscar R.Se procedió a la detención de los dos jóvenes y al formal secuestro del motovehículo, quedando todo a disposición de la fiscal de turno Dra. Gabriela Lema.