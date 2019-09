Un día atípico en el centro

Si bien el Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre, por distintas leyes o acuerdos entre sindicatos y organizaciones los días en los que efectivamente cierran los negocios varía en distintas regiones del país. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires no hubo actividad el pasado lunes, día en el que permaneció cerrado en Rafaela el local de la cadena Le Utthé pero que ayer abrió sus puertas a contramano del resto de los locales.En cierta medida, el miércoles atípico devolvió dos imágenes. A la mañana el funcionamiento de los bancos y toda el movimiento que generan en la zona céntrica disimuló la escasa actividad comercial. Los supermercados y las redes de electrodomésticos con sus importantes superficies fueron el emblema de este feriado del comercio. Pequeñas tiendas atendidas por sus propios dueños -como Plus-, un local de celulares, farmacias y las confiterías como 356 y Cyrano le dieron algo de vida a bulevar Santa Fe. Las heladerías también abrieron sus puertas en un día que anticipó el verano, pues la temperatura orilló los 30º.A la tarde, cuando los bancos bajaron sus persianas, se notó con mayor nitidez la jornada no laborable del comercio.