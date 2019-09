El FMI no desembolsará los US$ 5.400 millones

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El Gobierno no logró destrabar el nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el organismo oficializó ayer la decisión de postergar el giro de US$ 5.400 millones pendiente del crédito stand by acordado con la Argentina.La confirmación oficial surgió luego de las negociaciones que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, mantuvo en Washington con el director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, y el jefe de la División Sudamérica del organismo, Roberto Cardarelli.Lacunza, quien estuvo acompañado en el encuentro por el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el de Política Económica, Sebastián Katz, ya había mantenido un encuentro con el director interino del FMI, David Lipton.El argumento del Gobierno ante los funcionarios del organismo fue que se había cumplido con el acuerdo, pero la difícil situación económica y financiera del país hizo que el FMI postergue esa decisión hasta la asunción del nuevo gobierno.El hasta hoy director gerente interino del organismo, David Lipton, sostuvo que se "trabajará para una eventual reanudación de una relación, algún tipo de relación financiera con ellos, que puede tener que esperar un tiempo".En declaraciones a Bloomberg Radio, Lipton confirmó así que el programa financiero de la Argentina con el FMI estará en suspenso, probablemente hasta después de la asunción del nuevo gobierno el 10 de diciembre próximo."La situación de Argentina en este momento es extremadamente compleja", sostuvo Lipton.Lipton, quien hoy fue reemplazado al frente del organismo por la búlgara Kristalina Georgieva, había sostenido el martes pasado, tras la reunión con Lacunza que el FMI tiene la intención de "continuar comprometidos con las autoridades argentina".Ahora las negociaciones continuarán entre el 14 y el 20 de octubre próximo, cuando viaje nuevamente a Estados Unidos una delegación del Ministerio de Hacienda, para continuar con las tratativas.LACUNZA CONGEORGIEVALa nueva directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró ayer que la Argentina está en el "tope de prioridades" del organismo, indicaron fuentes del Palacio de Hacienda. Georgieva, quien reemplazó al hasta ahora director interino del organismo, David Lipton, se reunió con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en las oficinas que la Argentina tiene en la sede del organismo en Washington.De acuerdo con fuentes del Palacio de Hacienda, Georgieva le expresó al ministro que Argentina está "en el tope de prioridades para el Fondo".La reemplazante de Christine Lagarde al frente del organismo habría manifestado también que quiere que la primera reunión de su gestión sea con las autoridades argentinas.La titular del FMI habría también prometido a Lacunza trabajar juntos "entendiendo las dificultades económicas y políticas que atraviesa el país", de acuerdo con la versión extraoficial.El encuentro habría tenido carácter informal, ya que Georgieva recién asumirá su cargo formalmente en los primeros días de octubre.Georgieva se convirtió este miércoles en la segunda mujer en liderar el FMI, con el objetivo de ayudar a los 189 países miembro a enfrentar el enlentecimiento del crecimiento económico mundial. Economista de 66 años, tenía asegurada su selección luego de que el organismo anunciara que era la única candidata a suceder a la francesa Christine Lagarde, que ocupaba el cargo desde 2011 y lo dejó para postularse a presidir el Banco Central Europeo. Al aceptar el puesto que asumirá el martes con un mandato de cinco años, Georgieva habló de tormentosos tiempos para la economía mundial.La designación de Georgieva mantiene la norma no escrita que establece que la entidad debe estar a cargo de una persona europea. Además del entontecimiento económico mundial, la crisis de Argentina será probablemente uno de los asuntos más espinosos a resolver a corto plazo. En las últimas semanas, se multiplicaron las críticas al FMI por otorgar el mayor préstamo de su historia (unos 57.100 millones de dólares) a un país cuya solvencia está en duda.El Fondo ya otorgó a Buenos Aires 44.000 millones de dólares a cambio de una cura de austeridad fiscal. Argentina espera un nuevo desembolso y el reescalonamiento de los pagos debido a que su crisis se agravó a causa de la incertidumbre política a casi un mes de las elecciones presidenciales.