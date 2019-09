Entregaron créditos del programa Rafaela Impulsa

En la mañana de ayer, el intendente Luis Castellano hizo entrega de cuatro créditos a emprendedores de la ciudad en el marco del programa Rafaela Impulsa, para que puedan iniciar, consolidar o ampliar su fuente de trabajo.“En el contexto de crisis y dificultades económicas, hemos quedado solos como municipio para ayudar a los emprendedores, porque el Estado nacional y provincial no están entregando ayuda a quienes más lo necesitan, que son los que piden dinero para trabajar”, remarcó el mandatario local.Y señaló que “a raíz del momento que estamos atravesando, a todos nos cuesta mucho y al municipio también. Entonces, sostener esta línea de créditos es muy importante y lo hacemos convencidos de que la forma que Rafaela tiene de apostar a su desarrollo es a través de la generación de empleo”.También dijo que la generación de empleo se produce “por las pequeñas y medianas empresas y este es un pequeño aporte para los emprendedores. Los fondos provienen de las multas y el proceso que hace el equipo de evaluación habla de que cada peso que el municipio administra, lo hace totalmente a conciencia. Además, participan representantes de la oposición para garantizar la transparencia”.Desde el 2014, “llevamos entregados 170 créditos y, de ese total, 67 emprendimientos ya terminaron de pagar las cuotas. Incluso, hay dos casos que volvimos a dar un segundo crédito, porque terminaron de pagarlos y pidieron otro. Y de la totalidad de los emprendimientos que participan en el programa, el 90 por ciento continúan su actividad a pesar de los momentos de crisis que estamos pasando”.Además, comentó que “los créditos que hemos otorgado han estado destinados a emprendimientos muy variados y muchos han sido jóvenes. Rafaela tiene una característica cultural y es que la gente te pide dinero para trabajar. No quieren que le regalen nada, quieren que los ayudemos a generar su propio trabajo. A veces es difícil porque dependemos de un contexto nacional que es inevitable”.José Daniel Armando, en breve, iniciará un maxikiosco con el crédito municipal: “Siempre tuve esa idea y ahora tengo una oportunidad con la ayuda que nos brinda este programa. Emprender en este momento es un desafío, un riesgo, pero vale la pena intentarlo. El programa es muy bueno, te asesoran, te acompañan a lo largo del proyecto. A los que estén con dudas les digo que si tienen la oportunidad, la aprovechen”.Lautaro González es electricista y tiene el objetivo de independizarse: “Terminé los cursos de electricista que otorga la Municipalidad. Me enteré por allegados del programa. Si uno tiene un poquito de optimismo, por más de la situación económica, trabajando y con esperanzas se puede llevar a cabo. Es una muy buena oportunidad ya que solo no podría comprar la maquinaria, así que estoy agradecido a la Municipalidad y por la tasa baja que tiene el crédito”.Otra de las beneficiarias es Mariana Foti quien contó que su emprendimiento consiste en “brindar servicio de corte, grabado y calado con una máquina y generar pequeños muebles con diseños propios. Soy arquitecta y estoy estudiando Diseño Industrial en UNRAF. Quería hacer este emprendimiento con la facilidad de este crédito porque es una buena opción”.Por último, agregó: “A todos aquellos que están en duda de emprender, les digo que hay que tener ganas, contamos con el apoyo de todos, con el Rafaela Emprende que te ayuda y orienta para generar el plan de negocio y hay que animarse porque herramientas hay”, destacó.