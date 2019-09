Evaluar para mejorar las políticas públicas

En la sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado se desarrolló ayer por la tarde la charla-debate “Rafaela Evalúa: Camino a su institucionalización”. El encuentro contó con la presencia del intendente Luis Castellano, la secretaria de Auditoría y Control de Gestión, Amalia Galantti, miembros del Gabinete Municipal, del Concejo, entidades intermedias, sindicales y público en general.La actividad, organizada por la Municipalidad de Rafaela, incluyó la disertación de la directora de Monitoreo y Evaluación del prestigioso Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Natalia Aquilino.Finalizada la misma, el intendente Castellano dijo que Rafaela Evalúa “es un trabajo que lleva más de dos años y medio. En las primeras conversaciones empezamos a debatir la necesidad de evaluar nuestras políticas públicas. Hay que estudiar cada tema y saber que con evidencia qué parte del estudio se puede conocer si algo que se hace con dineros públicos está bien o está mal”.“Hay que entender que, quienes estamos en la función pública, en este caso el Ejecutivo, pero también quienes son parte del Legislativo y el Judicial tenemos la obligación de someternos a la evaluación de los ciudadanos. En este caso, como lo venimos haciendo en nuestra ciudad desde hace mucho tiempo, a través de la representación institucional que hay y la generación de un organismo autárquico que pueda darle trascendencia en el tiempo como lo son hoy el Instituto Municipal de la Vivienda, el Instituto para el Desarrollo Sustentable, el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local y, ahora, el Instituto Autárquico de Evaluación, que pretendemos sea una política pública que le sirva a la ciudad durante muchos años y donde cada peso que se invierta estará evaluado por los propios ciudadanos. Esto trasciende el momento y es parte de un trabajo que hicieron Amalia (Galantti), junto a su equipo y Natalia (Aquilino) con el CIPPEC”, expresó el Intendente.EVIDENCIAPor su parte, Galantti manifestó que “esta jornada reunió a las instituciones que conforman en definitiva el futuro organismo de monitoreo y evaluación de políticas públicas. Hacer un repaso de estos tres años que ya lleva el programa Rafaela Evalúa y volver a poner el foco en la cuestión teórica; porqué es tan importante que las políticas públicas tengan una base de evidencia científica. La cuestión de la información, cómo se pueden diseñar mejores políticas a partir de la evidencia, y eso es a partir de las evaluaciones”.ANALIZAREn tanto, Natalia Aquilino -rafaelina de origen, actualmente radicada en Buenos Aires- sostuvo que “es fundamental tener un conocimiento acerca de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué impacta en la vida de los ciudadanos y qué no. Entender cómo le cambiamos la vida a la gente es un razonamiento que cada vez más tienen que hacer los estados. Tratamos de manejar esta idea o impulsar esta idea de un Estado inteligente, del Estado con capacidad crítica, con capacidad de analizar qué hace bien y qué hace mal, algo tan común en la vida cotidiana de todos y que, a veces, no está claro en cómo influye a nivel gubernamental”.ESTRATEGIACon esta charla-debate el Departamento Ejecutivo busca generar consensos en torno a su proyecto para crear el Instituto de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, que se encuentra bajo análisis en el Concejo Municipal donde hasta ahora hay una "falta de entusiasmo" de la oposición para darle su apoyo.De hecho, tanto Galantti como Aquilino se reunieron con los concejales el lunes a media mañana para proveer fundamentos en defensa de la propuesta, aunque al parecer todavía no son suficientes para convencer al ediles como Leonardo Viotti o Lisandro Mársico, quien han reparado en la cuestión del financiamiento que demandará la institucionalización del programa Rafaela Evalúa, es decir la creación de ente autárquico. De hecho, ayer solo un concejal de un total de siete opositores participó de la charla: el presidente del cuerpo legislativo, Lalo Bonino.El debate está abierto.