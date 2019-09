Festejan su día: no abren los comercios de la ciudad

Los negocios de la ciudad no abrirán sus puertas hoy ya que estarán festejando el “Día del Empleado de Comercio”, y por eso hoy la actividad se verá diezmada. Al igual que en San Jorge, Esperanza y la ciudad de Rosario, Rafaela festeja hoy, más allá de que el día del empleado sea el próximo jueves.

Esto está establecido por Ley Nacional Nº 26.541 (BO 15/12/2009), que marca lo proclamado por la Ley Provincial Nº 13.441 de Descanso Dominical, a la cual adhiere el Municipio de Rafaela a través de la Ordenanza Nº 4.735. Allí, en su artículo 1, se determina que “los establecimientos comerciales y/o de servicios de la provincia de Santa Fe deberán permanecer cerrados los días domingos y los declarados como feriados nacionales que se detallan taxativamente: 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 26 de septiembre, día del empleado de comercio. El día del empleado de comercio se concretará anualmente el miércoles de la última semana del mes de septiembre".

En virtud a lo anteriormente expuesto, los establecimientos comerciales y/o de servicios deberán permanecer cerrados salvo lo establecido en los Art. 5, 6 y 7 de dicha Ley.

El titular del Centro de Empleados de Comercio de nuestra ciudad, Juan Berca, expresó que "los negocios estarán cerrados en la jornada de mañana -por hoy-, ya que es un día festivo para el trabajador", haciendo mención al día.

Quizá aparezcan algunos locales abiertos hoy en el centro de la ciudad. Lo seguro es que esos mismos sitios van a ser atendidos por sus dueños, ya que se espera que hoy no trabajen justamente los empleados. Incluso, sin ir más lejos, en nuestra ciudad hay comercios abiertos los días domingo, a pesar de que la ley no lo permite. Esto también tiene que ver con una propia disposición de los dueños que no quieren perder un día de venta.

"El sector está bastante caído y por eso nosotros estamos trabajando apostando a conservar las fuentes de trabajo más allá de la situación económica queremos que no se pierdan muchos lugares. Los números nos dicen que estamos teniendo la misma cantidad de empleados de comercio que hace varios años, hoy no hay un crecimiento sino un amesetamiento en la cantidad. Hoy si bien cierran algunos comercios hay otros que abren y eso nos lleva a tener una situación bastante comprometida. Hay empresas que están perdiendo y tratamos de trabajar para que no se despida gente", expresó Berca en FM Galena 94.5 de nuestra ciudad.

En tanto, se refirió al descanso dominical, donde dijo que "son situaciones especiales y ahora estamos esperando que llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es todo con muy buena voluntad y sin poner palos en la rueda, en Rafaela tenemos buen diálogo, buen contacto y hasta ahora se viene cumpliendo", mencionó Berca.

A modo de cierre, se refirió a la situación económica por la que atraviesa el rubro en nuestra ciudad. Al respecto, dijo que "es muy difícil determinar una cifra del poder adquisitivo perdido en los salarios después del 11 de agosto. Más con la última paritaria que tuvimos, donde más allá de que nosotros entendemos bien lo que pasó, el trabajador todavía no lo hace. Es un aumento que va a terminar rondando allá por marzo en un 30% cobrado en cuotas, bimestrales, con una primera parte no remunerativa y con descuentos en las cuestiones por aportes sociales. Es bastante complicado el arreglo, y después de lo de agosto comenzamos a evaluar de nuevo la situación. Lo del bono de 5 mil pesos aún no está definido cómo se va a pagar. Nuestra paritaria recién se habilita a abrirla en enero del 2020", concluyó.



NO SE COBRA ESTACIONAMIENTO

Tal como lo mencionó este Medio días pasados, en la jornada de hoy no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), por lo que habrá que tener cuidado a la hora de transitar.

A raíz de esto, durante este día como la mayoría de los comercios permanecerán cerrados, se recuerda a los usuarios del Transporte Público que estarán habilitadas para la recarga de tarjetas las Unidades de Gestión SUBE (UGS) ubicadas en el Hall del Edificio Municipal (Moreno 8, Parque Malvinas Argentinas (Tucumán 110) y Terminal de Ómnibus (Ernesto Salva 1651).