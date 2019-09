Bomberos Zapadores también reclaman auxilio

El presidente de la Asociación Cooperadora de Bomberos Zapadores, Gerardo Brarda y el vicepresidente de la entidad, Carlos Rodríguez, admitieron ayer ante el Concejo Municipal una alarmante falta de recursos que afecta al cuerpo que depende de la Unidad Regional V de Policía y por ende de la Provincia de Santa Fe.Así, siguieron el mismo camino iniciado por la Asociación de Bomberos Voluntarios, que corre peligro de desaparecer ante el sustancial déficit operativo que acumula cada mes pese a lo que recauda por cuota de socios o el aporte que efectúa el Municipio que de todos modos no alcanza para pagar el alquiler de la sede de bulevar Lehmann.En una reunión que duró alrededor de una hora y media en el sexto piso del edificio municipal, los cooperadores de Bomberos Zapadores explicaron a concejales que con poco tienen que hacer mucho. “Nosotros también debemos tener cubiertos todos los trajes, los uniformes y todo lo que se requiere porque a los primeros que llaman cuando hay un incendio o un evento grave es a Bomberos Zapadores, al 100 la línea gratuita y demoramos menos de 1 minuto en salir. Para llegar a la librería Creativa -el último incendio a gran escalada registrado en la ciudad, en la esquina de Lehmann y Brown- demoramos 4 minutos en llegar. Nunca se requiere de Bomberos Voluntarios salvo que haya un colapso, ya que Bomberos Zapadores tiene tres unidades y el que manda en esos dispositivos, es el Jefe de Bomberos Zapadores".Al escuchar la exposición que se desarrolló en la sala de comisiones del Concejo Municipal, por momentos parecía una disputa para ver que agrupación hacía más o era más importante en la ciudad, la de Voluntarios o la de Zapadores.El concejal Hugo Menossi (Cambiemos) en varios momentos del encuentro manifestaba el rol de los voluntarios y advertía sobre la necesidad de contener a las dos agrupaciones en una ciudad cada vez más grande. “El jefe de Defensa Civil de la ciudad es claramente el Intendente (Luis Castellano), por eso mismo debe tener cubierto todo el sistema bomberil de Rafaela”, señaló.Brarda destacó la apertura de los concejales a la hora de escuchar el estado en que se encuentra la Agrupación y las necesidades que tienen: “Nos han recibido muy bien, la reunión fue muy buena, están en conocimiento todos los concejales de todas las necesidades que se requiere de Bomberos Zapadores, en todo ámbito, ya sea equipamiento como unidades y renovación de unidades, vamos a ver qué respuesta tenemos. Es importante que sepan ellos -por los ediles- y la comunidad en general, que la Cooperadora trabaja en forma autónoma a lo que es la provincia y es una ayuda a la agrupación, solamente en este momento hay 240 socios y verdaderamente tenemos otros tipos de gastos como los seguros de las unidades, el mantenimiento diario de las unidades que es mucho y cada vez tenemos menos socios”, indicó.Por su parte, Silvio Bonafede no se quedó callado y señaló enfáticamente: “yo no sé cómo es la responsabilidad ni cómo aparecieron los Bomberos Voluntarios, pero evidentemente estamos haciendo algo mal. ¿No puede existir una sola agrupación? ¿Por qué tienen que haber dos tipos de bomberos? ¿Acaso no es posible juntarlos? ¿En qué fracasamos?", insistió el concejal justicialista.Lo cierto es que el planteo que recibieron los concejales tuvo que ver con el proyecto que se está evaluando y que fue presentado por el Bloque de Concejales de Cambiemos, y que permitiría cobrarle a los frentistas a través de la Tasa Municipal para recaudar fondos y derivarlos a Bomberos Voluntarios (tal como se hace con el Fondo de Asistencia Educativa o para financiar obras de mantenimiento del empedrado). Por tal razón Zapadores pretende el mismo tratamiento, en caso de que esa iniciativa sea aprobada.“Nosotros no escapamos de la mala situación que hay en el país, lamentablemente en los últimos meses a raíz de la mala situación económica que es de público conocimiento, notamos que hay bastante gente que está renunciando a la cuota de socios”, manifestó Rodríguez.Asimismo desde Zapadores explicaron que desde julio de este año hasta el día de ayer, contabilizaron 427 salidas desde el cuartel ubicado en calle Beltramino -barrio Villa Podio-, lo que denota la demanda que tienen, pero aclararon también, que trabajan en forma conjunta con Voluntarios cuando se requiere. De todos modos, resaltan que por lo general Zapadores tiene un sistema armado para que pueda trabajar en forma individual, ya que cuentan con una guardia activa las 24 hs.Ante la consulta respecto al aporte que hace la provincia ya que a diferencia de los Voluntarios, esta Agrupación funciona dentro del ámbito de contingencia provincial, manifestaron que el gobierno provincial los ha ayudado mucho, les ha enviado muchas cosas, pero los recursos siempre son escasos y verdaderamente hay que anexar mucha mayor cantidad de material y de unidades.