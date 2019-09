Escuela Zeballos: emotiva celebración por el centésimo vigésimo quinto aniversario

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - “Todo tuvo que ver con el paso del tiempo de recuerdos; de encuentros; de añoranzas de miradas y la nostalgia de volver a encontrarse. La magia de volver a la infancia. La escuela abrió sus puertas y los que pasaron algún día, volvieron”.

La bienvenida a cargo de la directora Sandra Astesana..” 125 años formando futuro, 125 años marcando un camino. Nuestra querida Escuela 464 está de fiesta. El 14 de marzo de 1894 abría sus puertas para formar, instruir, brindar conocimientos, a niños y niñas. Como todo comienzo no fue fácil, pero una conjunción de esfuerzos, de trabajo, donde todos los miembros, importantes y necesarios, hicieron lo imposible para hacer grande esta escuela, aceptando el desafío y gestionando para mantenerla viva y presente. Creemos en las enseñanzas para seguir creciendo, por ello nuestros aciertos y nuestros errores son puntos de partida para continuar haciendo un camino; y esta escuela de hoy donde las nuevas infancias nos interpelan y hacen redoblar nuestros desafíos es el lugar donde se trabaja desde el diálogo, la formación crítica y la promoción cultural”.

“Hoy es un momento fundamental para comprender y reconocer el valor más profundo de esta Institución, Nuestros alumnos serán los hombres y mujeres del futuro es por eso que estamos convencidos que la escuela pública es el ámbito ideal para una formación integral, capaz de incluir y contener para dar atención real a la diversidad que aportan todos y cada uno de los miembros”.

Luego a su turno, el titular de la Comuna Mauro Gilabert manifestaba que: “ nuestros pobladores, apenas 10 años después que llegaron a estas tierras, crearon la escuela. Tenían muy en claro que la educación era fundamental para construir una sociedad justa, con valores y desarrollo. Deseamos que siga fortaleciéndose como institución, y continúe acompañando y formando a los humbertinos”.

El diputado Omar Martínez, también ex docente, agradeció la acogida que tuvo cuando hace 36 años llegaba a la escuela. De igual manera usó de la palabra el senador Alcides Calvo quien defendió la apuesta de la educación para las futuras generaciones.

Las palabras finales, a cargo de la Supervisora Claudia Schmidt, quien se adhirió al acontecimiento, instando a todos a continuar en el camino que trazaron los visionarios.

A su turno hubo descubrimiento de placas de recuerdo y la actuación de los alumnos interpretando una canción escrita por la docente y exalumna Paola Chiapero.

El final con el feliz cumpleaños ejecutado por el exalumno Sergio Secchi en bandoneón y coreado por los presentes y el brindis improvisado a cargo de los directivos que pasaron por la institución. Al medio día, un almuerzo compartido fue el final esperado de una jornada que volvió a encontrar a los que en algún momento pasaron por las aulas. Un montón de recuerdos, mucha emotividad permanente, y la promesa firme de todos, que no pase mucho tiempo para volver a la escuela y acordarse de los maestros que nos formaron. Felicitaciones para todos!!