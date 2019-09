Los Troncos en otro día de fiesta en su octava fecha en Esperanza

1 / 4 - JL FOTOGRAFIA DIEGO LOPEZ. El piloto de Franck celebró en la final de titulares en Fórmula. MARCELO KIEFFER. El esperancino ganó como local en la categoría TC 4000. ESTEFANO SPREGGERO. El oriundo de Llambi Campbell triunfó en Turismo C. HERNAN BECKMANN. La victoria en Turismo B fue para el de Angel Gallardo.

En un día espectacular, con 105 máquinas inscriptas y ante un muy buen marco de público, la categoría Los Troncos disputó la octava fecha de su temporada 2019 en el circuito parque "Los Toboganes" de la ciudad de Esperanza.En esa oportunidad se realizó una carrera especial, con pilotos invitados, en la divisional Fórmula, que los tuvo como ganadores a Diego López y Nicolás Perino.También se impusieron Hernán Beckmann, en Turismo B; Estefano Spreggero, en Turismo C; Nicolás Perino, en Promocional; Marcos Humoffe, en Turismo A y Marcelo Kieffer, en TC 4000.Las competencias finales desarrolladas en el tradicional circuito esperancino, arrojaron estas clasificaciones:1º Hernán Beckmann (Angel Gallardo); 2º José Nagel (San Jerónimo Norte); 3º Gastón Ledesma (Esperanza); 4º César Messa (San Francisco); 5º Diego Pérez (San Cristóbal); 6º Aníbal Ratque (Esperanza); 7º Juan Minerva (San Cristóbal); 8º Rubén Ferreyra (Esperanza); 9º Federico Gesse (Esperanza) y 10º Sergio Calza (Cululú).1º Diego López (Franck); 2º Brian Perino (Sarmiento); 3º Rubén Coll (Recreo); 4º Adrián Marcuzzi (Esperanza); 5º Marcelo Kieffer (Esperanza); 6º Nicolás Gatti (Santo Domingo); 7º Hernán Merki (Franck); 8º Cristian Grioni (San Justo) y 9º Víctor Schurre (Villa San José).1º Nicolás Perino (Sarmiento); 2º Claudio Delfino (Recreo); 3º Gabriel Erni (Esperanza); 4º Martín Massuet (Santa Fe); 5º Leonel López (Franck); 6º Gastón Ferreyra (Santo Domingo); 7º Tomás Marcuzzi (Esperanza); 8ª Raquel Molina (Villa San José); 9º Gastón Mierke (Nelson) y 10º Delfor Barreto (San Justo).1º Estefano Spreggero (Llambi Campbell); 2º Nicolás Posebón (Rafaela); 3º Demis Aleman (Rafaela); 4º Eloy Roland (Esperanza); 5º Walter Maldini (San Francisco); 6º Víctor Elena (Esperanza); 7º Juan Manuel Fux (Rafaela); 8º Luciano Ferace (Arroyito); 9º Angel Puebla (Esperanza) y 10ª Silvana Gross (Esperanza).1º Nicolás Perino (Sarmiento); 2º Julio Miretti (Ataliva); 3º Julián Roldán (Esperanza); 4º Carlos Forlani (San Francisco); 5º Brian Perino (Sarmiento); 6º Darío Rainaudi (Arroyito); 7º Gerardo Gabutti (Arroyito); 8º Mariano Cabrera (Pilar); 9º Pablo Egesstti (Santa Fe); 10º Nicolás Nicoli (Bella Italia)... 12º Fabio Demaría (Rafaela)... 16º Matías Marengo (Rafaela)... no clasificó Dante Dotti (Rafaela).1º Marcos Humoffe (Nelson); 2º Nicolás Spreggero (Llambi Campbell); 3º Gastón Mierke (Nelson); 4º Alejandro Amico (Laguna Paiva); 5º Matías Beckmann (Angel Gallardo); 6º Federico Kuzmicz (Esperanza); 7º Sebastián Perone (San Cristóbal); 8º Roberto Andrada (Santa Fe); 9º Rogelio Miguelez (Santa Fe); 10º Andrés Arnodo (Rafaela)... no clasificó Agustín Franchetto (Rafaela).1º Marcelo Kieffer (Esperanza); 2º Leandro Larese (Carrizales); 3º Cristian Esquivel (Esperanza); 4º Andrés Fux (Esperanza); 5º Brian Yacob (San Jerónimo Norte); 6º Guillermo Schuck (Esperanza); 7º Ariel Correnti (Felicia); 8º Daniel Bertinetti (Coronda); 9º Amílcar Salzmann (Franck) y 10º Cristian Theytaz (Empalme San Carlos).Será la penúltima del calendario por el Pre-Coronación de Los Troncos y se llevará a cabo el fin de semana del 12 y 13 de octubre en el circuito del San Jerónimo Motor Club de la localidad de San Jerónimo Norte.