Velada en Quilmes

Una noche a puro boxeo amateur se vivirá este viernes 27 de septiembre a partir de las 21 en el gimnasio deportivo del Club Argentino Quilmes de nuestra ciudad (España y Gutiérrez), donde tendrán participación varios púgiles aficionados destacados a nivel local y regional. Organizado por el promotor Ceferino Ayana, las entradas anticipadas tendrán un valor de 150 pesos y las mismas se podrán adquirir ese mismo día a partir de las 18 horas. La cartelera de combates es la siguiente: Iván Viviani (Elite Box Rafaela) vs. Maicol Gómez (Gálvez); Matías Demarchi (Gym Sposito) vs. Rodrigo Tasori (Marcelino Escalada); Ariel Sotelo (León Boxing) vs. Maximiliano Tomes (Santa Fe); Maximiliano Ayana (Club Quilmes) vs. Javier Román (Marcelino Escalada); Nicolás Blanco (Los Angeles Blanco) vs. Claudio Quiroga (San Justo); Braian Lazcano (Gym Rompehuesos) vs. Héctor Peralta (San Justo); Rodrigo Mariani (Ben Hur) vs. Lucas Morales (Virgen del Rosario) y Florencia Ruiz (Rafaela Gym Salami) vs. Claudia Losa (San Justo). En el combate de fondo se medirán Fabricio Spósito (Gym Espósito Box) vs. Joan Mansilla (Gálvez).