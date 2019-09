4 Años de prisión por cinco robos en Rafaela

Un hombre de 27 años identificado como Carlos Ariel Redificci fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo como autor de delitos contra la propiedad cometidos en la ciudad de Rafaela.Así lo dispuso el juez Alejandro Mognaschi en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se llevó a cabo en la sala número 1 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que funciona en los tribunales rafaelinos.El fiscal que investigó los hechos es Carlos Vottero, quien informó que Redificci fue condenado como autor de los delitos de robo calificado (por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada) reiterado en tres oportunidades; robo simple y tentativa de robo calificado (por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada). Todos los delitos fueron atribuidos en concurso real entre sí.El fiscal Vottero investigó cinco hechos ilícitos cometidos en locales comerciales de la ciudad de Rafaela en junio de este año.* El primero de ellos ocurrió el miércoles 12 de junio alrededor de las 21:30. “En circunstancias en que un hombre atendía su local junto a su esposa, entró Redificci y, tras dirigirse al mostrador,, relató el fiscal. “En ese preciso instante, el hombre extrajo desde abajo del mostrador un arma de fuego y le apuntó al condenado. Por tal motivo, Redificci huyó del lugar sin consumar el robo”, explicó.* El segundo ilícito fue al día siguiente, es decir, el jueves 13 de junio. “En ocasión en que una mujer atendía su local, se presentó Redificci acompañado de otra mujer. Tras dirigirse a la caja registradora, forcejearon con la víctima y se apoderaron ilegítimamente de una suma de dinero en efectivo”, informó Vottero. “Luego, escaparon con el dinero sustraído en su poder”, agregó.* El tercer hecho fue cometido horas más tarde del mismo día. “En el mismo momento en que una mujer atendía su local comercial junto a su marido, entró Redificci acompañado de una persona aún no individualizada”, precisó el fiscal. “Tras dirigirse al mostrador,y, apuntando al hombre, se apoderó ilegítimamente de una importante suma de dinero”, relató. “Seguidamente, se dieron de inmediato a la fuga con el dinero sustraído en su poder”, manifestó Vottero.* El cuarto hecho ocurrió el sábado 15 de junio alrededor de las 15:00. El funcionario del MPA expresó que “en circunstancias en que una mujer atendía su local comercial, se hizo presente Redificci quien, luego de dirigirse al mostrador,exigiendo la entrega de dinero”. En tal sentido, agregó que “la víctima entregó una suma de dinero y el condenado se dio a la fuga con lo sustraído”.* El último hecho aconteció al día siguiente, es decir, el domingo 16 de junio. “La modalidad fue la misma. La víctima fue otra mujer que también atendía su local, a quien le sustrajo una suma de dinero en efectivo”, relató Vottero. “Luego, el condenado tomó una botella de una bebida alcohólica y se dio de inmediato a la fuga con los elementos sustraídos en su poder”, concluyó.