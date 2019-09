Prometía construir viviendas, cobraba antes y desaparecía

Un hombre de 39 años y su madre de 57 años comenzarán a ser juzgados como autores de estafas reiteradas cometidas entre agosto de 2014 y julio de 2015 en la ciudad de Rafaela.

Será en el marco de un juicio oral y público cuyo inicio fue programado para el jueves en la sala número 1 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de la ciudad cabecera del departamento Castellanos.

El fiscal que investigó el hecho es Martín Castellano, a cargo de la sección Criminalidad Económica y Compleja (SeCEC) de la Fiscalía Regional 5. Por su parte, el juez que tendrá a su cargo el debate será Alejandro Mognaschi.

Castellano acusó al hombre que será juzgado –cuyas iniciales son REF– de ser autor de los delitos de estafas reiteradas (tres hechos) en concurso real con amenazas simples. En el debate, solicitará una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

Por su parte, la mujer –cuyas iniciales son ESF– fue acusada por Castellano por ser partícipe necesaria en el delito de estafas reiteradas (dos hechos). Para ella, el fiscal solicitará una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional.



LA INVESTIGACIÓN

En relación al hombre que será juzgado, el fiscal Castellano lo acusó por cuatro estafas cometidas en Rafaela:

* El primero de los ilícitos ocurrió en el mes de agosto de 2014. “El acusado firmó un contrato de locación de obra con un hombre para la construcción de una vivienda familiar por un monto total de 450 mil pesos. Recibió 11 entregas de dinero que fueron realizadas mediante transferencias a la cuenta caja de ahorro a nombre de su madre”, relató el fiscal. “La obra fue abandonada cuando tenía un avance del 66%”, agregó.

* El segundo hecho fue cometido en septiembre de 2014. “REF firmó un contrato de locación de obra con una mujer para la construcción de una vivienda familiar por un monto total de 350 mil pesos. Recibió cuatro entregas, dos de ellas realizadas mediante transferencias a la cuenta caja de ahorro a nombre de su madre”, precisó el fiscal. “La obra se comenzó a ejecutar pero el acusado la abandonó sin dar razones valederas cuando tenía un avance de 26%”, manifestó.

* Los últimos hechos fueron en abril y en julio de 2015, respectivamente. “El acusado acordó con otra mujer la construcción de dos habitaciones con la modalidad de llave en mano”, relató Castellano. “La obra se comenzó a ejecutar a los dos meses y de manera deficiente, y fue abandonada sin dar razones valederas”, explicó. Además, el funcionario del MPA informó que “el acusado requirió a la mujer la entrega de dinero de manera intimidante, y ante la negativa de la víctima, la amenazó y esto le causó temor”.



"VOLUNTAD DE

NO CUMPLIR"

El fiscal Castellano afirmó que “REF actuó en todo momento teniendo conocimiento inicial y voluntad de no cumplir con las obligaciones que asumiría, y con el objetivo de obtener un beneficio económico mediante inducción a error de las víctimas”.

Asimismo, expresó que “a pesar de las intimaciones recibidas, no cumplió con lo pactado y causó un grave perjuicio económico a las víctimas”.

Finalmente, y con respecto a la madre del acusado, Castellano manifestó que “la mujer participó activamente y de manera necesaria al facilitar a su hijo su cuenta caja de ahorro para que en agosto y en septiembre de 2014 firmara contratos de locación de obras para la construcción de viviendas familiares”.