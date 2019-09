Atlético en la búsqueda de la fórmula para volver a festejar

El plantel profesional de Atlético de Rafaela trabaja con la cabeza puesta en el compromiso de este viernes, 21.00 hs., ante Gimnasia de Jujuy, correspondiente a la séptima fecha de la Primera Nacional



La pobre cosecha de puntos lograda en este inicio de campeonato, sumado a la actuación del último sábado en Floresta hacen que el juego ante los jujeños no sea uno más. Será vital el triunfo en casa.



Para ello, el DT Walter Nicolás Otta piensa en el armado del once titular y en tratar de encontrarle la vuelta a un equipo que no termina de aparecer. Hasta aquí, en lo que los números reflejan, sumó una victoria (vs Gimnasia de Mendoza), tres empates (vs Brown de Adrogué, Defensores de Belgrano y Quilmes) y dos derrotas (vs Tigre y All Boys).



Desde comienzo de semana el que trabaja a la par del grupo es Joaquín Quinteros; el tucumano dejó atrás la distensión muscular que no le permitió estar en las últimas presentaciones y está a disposición de Otta. Otro que podría reaparecer en el once titular es el uruguayo Sergio Rodríguez, quien ya cumplió con la fecha de suspensión.



Este miércoles, el DT podría empezar a dar indicios del posible equipo para recibir al ‘Lobo’ jujeño.



TIENE DÍA Y HORA



Luego de dos juegos como visitante Atlético se volverá a presentar en Rafaela y será este viernes ante Gimnasia de Jujuy, por la séptima fecha de la PN. Luego, el conjunto albiceleste volverá a tener un largo viaje y será para visitar a Santamarina de Tandil, por la octava fecha. Dicho cotejo se jugará el lunes 7 de octubre a las 20.30 hs.



GODOY, SIN PRIMERA

NACIONAL NI CHILE



Matías Godoy finalmente quedó descartado para el encuentro de este viernes ante Gimnasia de Jujuy ya que se recupera de un esguince de rodilla sufrido la semana última en los entrenamientos con el seleccionado Nacional Sub17 en el predio de Ezeiza.

Dicha lesión lo privó de estar el último sábado en Floresta y también este viernes en Alberdi. También, el juvenil de la ‘Crema’ se perderá el viaje del seleccionado que conduce Pablo Aimar a Chile. Vale recordar que el Sub17 jugará un amistoso, mañana, ante sus pares chilenos en su preparación para el mundial de la categoría que se disputará del 26 de octubre al 17 de noviembre en Brasil.



EL RIVAL



Gimnasia de Jujuy llega a Rafaela con 8 puntos en la tabla, fruto de dos triunfos y dos empates, mientras que en las restantes dos presentaciones perdió. El conjunto de Marcelo Herrera suma tres sin poder ganar y viene de igualar sin goles ante Quilmes.

En relación al 11 que viene de empatar con el ‘Cervecero’ el DT deberá realizar cambios, obligados. El arquero Carlos Morel sufrió una lesión en su hombro izquierdo y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas. Tendrá entre cuatro y seis meses de recuperación. En su lugar podría ingresar un exAtlético como es Carlos De Giorgis o Gonzalo Gómez.

El que esta en dudas es Ignacio Sanabria. El defensor se recupera de una contractura en su pierna izquierda y se evaluará entre hoy y mañana si llega al juego ante la ‘Crema’.