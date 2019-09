Según Oesquer, el bono es un "parche"

El bono de 5 mil pesos anunciado y confirmado por el ministro de la Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, para el sector privado, ha generado sin lugar a dudas diferentes reacciones, sobre todo ante un escenario en el que desde el sector industrial y pyme, anticiparon que muchos no podrán pagarlo.Al ser consultado Roberto Oesquer, titular de la CGT Rafaela y secretario General de la UOM local, manifestó que “desde hace cuatro años a esta parte venimos de problema en problema y es un poco la coronación de todos los problemas que trajo este gobierno neoliberal y por eso el resultado de las PASO que confirmó el rechazo a la actual gestión y lo único que veo que hacen son dar manotazos de ahogado, tratando de resarcirse y recuperar la confianza que perdieron, eso es el anuncio de este bono”, enfatizó.Respecto al nivel de la actividad en los diferentes sectores de la economía local y regional, Oesquer expresó su preocupación por la brutal caída de la actividad que golpea absolutamente por igual a todos los eslabones de la cadena de valor.“Rafaela que es una ciudad que en mayor medida vive de la actividad privada, de alguna manera todos los esfuerzos que se hacen son para sostener las fuentes de trabajo y viabilizar las mejores opciones para darle continuidad y que se pueda revertir esta situación. Indudablemente las paritarias se cerraron con cláusulas de revisión según cada convenio y en un contexto en donde la actividad está totalmente parada el gobierno anuncia este bono que es mínimo ya que la inflación va a cerrar casi en un 60%”, indicó el gremialista.En tanto al analizar la situación en la que quedan las empresas más pequeñas respecto al cumplimiento de esta disposición, Oesquer dijo: “por lo que tengo entendido dijeron que este bono se va a tratar de adecuar a cada sector, es decir la modalidad de pago, seguramente cada pyme evaluará su caso, pero lo que tiene que quedar claro es que una vez que se pague nos vamos a dar cuenta lo mínimo que es. Pero lo cierto es que al ser una disposición el que no cumpla queda en una posición complicada porque de alguna manera está obligado a pagarlo y sino al ser por ley va a terminar esa empresa concurriendo al Ministerio de Trabajo”, advirtió.LETRA CHICAEn las últimas horas por otra parte, el gobierno nacional definió la redacción del decreto que establecerá el pago de $ 5000 a cuenta de futuros aumentos para los empleados del sector privado, siendo la bonificación no remunerativa.Empresarios de grandes y pequeñas empresas, sindicatos y el ministro de Dante Sica, acordaron los términos del decreto, que estaría listo para publicar este mismo miércoles o a más tardar mañana.Según el borrador del decreto, el bono se pagará en octubre, en plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes según convenio colectivo.El borrador también afirma que el monto, de todos modos, será proporcional a la jornada laboral convencional y el adelanto será compensado en las próximas revisiones salariales de cada gremio, que están previstas desde noviembre hasta el primer trimestre del año que viene.Por otra parte quedarán excluidos de la iniciativa los trabajadores del régimen de trabajo agrario y personal doméstico.