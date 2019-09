López se presenta ante los concejales

Después de que el Concejo aprobara a través de una minuta de comunicación su interpelación, el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López concurrirá hoy a partir de las 9 a la sala de comisiones y recinto al mismo tiempo para responder cuestionamientos respecto a políticas que lleva adelante su área, fundamentalmente en lo que se refiere a la ordenanza 5006, que promueve la entrega de casco a aquellos que no lo usan.

Según lo solicitado por el concejal Lisandro Mársico, autor del proyecto por el cual se presentará el funcionario del Ejecutivo, las preguntas que deberá responder López son las siguientes:

a) ¿Si se procedió a adquirir cascos a los fines de dar cumplimiento al artículo 1º (1er. párrafo) de la Ordenanza 5006, y a entregarlos a los inspectores para que procedan a comunicar la opción que la norma coloca a disposición del infractor? En caso afirmativo ¿Cuál fue el total de cascos adquiridos? Se solicita se dejen en el Concejo Municipal copias certificadas, por autoridad administrativa, de esas órdenes de compra, para su verificación.

b) Si los cascos fueron proveídos por otro nivel de Estado, especificar cuál y en qué cantidad. Adjuntar al Concejo Municipal copia certificada por la autoridad administrativa del pertinente recibo o convenio que haya posibilitado la cesión.

c) ¿Cuántos infractores optaron por recibir el casco, siendo que, su costo del les sería cargado a su cuenta?. Se solicita se traigan copias, certificadas por la autoridad administrativa, de las actas de comprobación de infracción al Concejo Municipal y se dejen en este cuerpo para su análisis.

En caso de que el infractor no haya optado por recibir el casco, durante los 5 meses, siempre en referencia al período ordenado por el instrumento legal, que cantidad de motos se retuvieron, en ese tiempo. Se solicita se traigan copias, certificadas por la autoridad administrativa, de las actas de comprobación de infracción al Concejo Municipal y se dejen en este cuerpo para su análisis.

Por otra parte otro de los puntos solicitados es sobre la publicidad del Registro Municipal de Estadísticas accidentológicas. Los concejales piden que López “informe si el Registro está creado y en caso afirmativo porque no se cumplimenta con el Artículo 57º, en virtud, de que al día de la fecha, los sitios de consulta pública, Gobierno Abierto, Página Web del Municipio (sitio perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía), no se localizan los datos exigidos por el Código de referencia”.