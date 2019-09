Instituto se floreó ante Tigre

Instituto de Córdoba logró anoche un gran triunfo como local tras imponerse por 3 a 0 a Tigre y escalar así al cuarto escalón de la Zona "B", en un partido válido por la sexta fecha del torneo de Primera Nacional.

Damián Arce, a los 20 minutos del primer tiempo, y Germán Estigarribia, a los 2 del complemento, anotaron los goles del elenco cordobés, que llegó a los 10 puntos y quedó a 4 del líder Sarmiento de Junín.

En ese sentido, Instituto marcha en el cuarto puesto del torneo junto a Villa Dálmine, San Martín (Tucumán) y Deportivo Riestra.

Por su parte, Tigre desperdició una buena chance de seguir a tres unidades de la punta y con esta derrota quedó con 8 puntos en la quinta ubicación, compartida con Ramón Santamarina de Tandil y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

La fecha se cerrará este miércoles a las 15:30 con el partido entre Barracas Central y Agropecuario de Carlos Casares, por la Zona "A", que será dirigido por Lucas Comesaña.



Próxima fecha (7°): Zona A: Jueves 26/09:



20.00 Alvarado (M.D.P.) – Atlanta (Maximiliano Ramírez). Viernes 27/09: 16.05 Nva. Chicago - Estudiantes (Rio IV) (TV) (Lucas Comesaña). Domingo 29/09: 11.00 Gmo. Brown (P.M.) - Ferro C. Oeste (Sebastián Zunino), 17.30 San Martín (S. Juan) - Temperley (Julio Barraza), 17.35 Belgrano (Cba.) - Independiente (Mza.) (TV) (Adrián Franklin). Lunes 30/09: 21.10 Estudiantes – Platense (TV) (Pablo Giménez). Martes 01/10: 19.30 Agropecuario A. - Dep. Morón (Héctor Paletta). Miércoles 02/10: 22.00 Mitre (Sgo. Est.) - Barracas Central (Diego Ceballos)



Zona B: Viernes 27/09: 21.00 At. De Rafaela - G. Y Esgrima (J.) (Cristian Cernadas). Sábado 28/09: 12.00 Chacarita Jrs. - Villa Dálmine (Luis Lobo Medina), 15.30 Def. De Belgrano - Instituto (Yamil Possi), 18.15 Quilmes A.C. - Santamarina (T.) (TV) (Carlos Gariano). Domingo 29/09: 15.30 Dep. Riestra - Sarmiento (Nelson Sosa). Lunes 30/09: 15.30 Brown (Adrogué) - Almagro (Mario Ejarque), 18.10 Tigre - San Martín (Tuc.) (TV) (Nazareno Arasa), 21.00 G. Y Esgrima (Mza.) - All Boys (Gerardo Méndez Cedro).