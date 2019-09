Con la mira en Tonga

Tras el traslado de Tokio a Osaka en tren, el plantel argentino ya se instaló en la ciudad que albergará el partido por la segunda fecha del Mundial de Japón, el próximo sábado 28 de septiembre, desde la 1:45 (hora argentina). Ayer se llevó a cabo el primer entrenamiento en el campo de entrenamiento de Red Hurricanes, equipo local que participa de la Top League, el certamen de rugby más importante en el país.Durante la mañana, forwards y backs tuvieron sesión de gimnasio y video por separados, y por la tarde, Los Pumas realizaron su primer entrenamiento en cancha, tras el encuentro ante Francia del sábado pasado. Los 31 jugadores trabajaron a la par, más allá de los traumatismos típicos del partido.Ya cercana la noche, Nicolás Fernández Miranda y algunos jugadores dialogaron con la prensa en el New Otani Osaka, hotel donde se hospedan los dirigidos por Mario Ledesma.Este miércoles habrá doble turno en cancha y de alta intensidad y el jueves será el anuncio oficial de la formación para el choque ante Tonga.“Después del partido (con Francia) terminamos golpeados todos, jugadores, staff y toda la delegación. Pero el rugby da revancha y la tenemos este sábado. Tomamos el partido con la misma importancia del primero, realizando el mismo trabajo que venimos haciendo hace mucho. Queremos dar el máximo y en ese camino estamos. Obviamente nos hubiese gustado empezar ganando, que era nuestro objetivo, pero no tenemos que perder el foco”, señaló Nicolás Fernández Miranda, integrante del Staff Técnico. “Para nosotros siempre, el partido más importante es el que viene. Puede haber un proyecto, con objetivos, pero nuestro trabajo, cabeza, mente, espíritu, está puesto en el sábado”, agregó.Por último, el ex entrenador de Hindú señaló: “La responsabilidad la sentimos porque estamos representando al equipo argentino, es la camiseta de Los Pumas, pero no sentimos presión. Nuestra presión es dar todo, prepararse de la mejor manera, dar el máximo, poder entrar al vestuario mirarnos a los ojos y decir ‘hicimos lo que practicamos’. Ese es nuestro desafío. Ganar es importante porque reafirma todo lo que practicás”.Este miércoles, desde las 2.15hs de nuestro país, jugarán Fiji y Uruguay en el último encuentro de la primera fecha. Luego, desde el jueves comenzará a disputarse la fecha 2 con: 4.45hs Italia vs. Canadá (Estadio Level-5, Fukuoka) y 7.45hs Inglaterra vs. Estados Unidos (Estadio Parque Misaki, Kobe).En la jornada de ayer Samoa le ganó a Rusia por 34 a 9, en uno de los juegos correspondientes al Grupo A que lideran los Samoanos junto a Irlanda y Japón, todos con 5 puntos.