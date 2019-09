Ferro, líder del Clausura, visita a Unión el viernes

Anoche tuvo lugar la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y en la misma se confirmó la programación que tendrá la novena fecha del torneo Clausura de la Primera A, como así también el resto de los partidos de la Primera B y C. Desde el domingo comenzará a utilizarse el horario de verano y los juegos iniciarán a las 14.30hs Reserva y 16hs Primera.El principal grupo liguista tendrá tres adelantos que irán el viernes. El líder, Ferrocarril del Estado estará visitando a Unión en Sunchales, mientras que Argentino Quilmes visitará a Talleres en María Juana. También jugarán Tacural y Libertad.El programa completo de la fecha 8 es el siguiente:21.30hs Talleres María Juana vs Argentino Quilmes, Deportivo Tacural vs Deportivo Libertad; 22.00hs Unión de Sunchales vs Ferrocarril del Estado.16.00hs Peñarol vs Deportivo Ramona, Florida de Clucellas vs 9 de Julio, Sportivo Norte vs Brown de San Vicente, Ben Hur vs Atlético de Rafaela.Ferrocarril del Estado 19, puntos; Ben Hur 17; 9 de Julio 16; Sportivo Norte 16; Brown San Vicente 15; Dep. Libertad 14; Arg. Quilmes 13; Florida 11; Unión 9, Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 7; Peñarol 5; Atlético de Rafaela 4; Talleres María Juana 0.