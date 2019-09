Abordaron a un menor y le robaron bicicleta y celular

Siendo las 17:40 de la víspera, personal policial del Comando Radioeléctrico de la UR V, tomó actuación ante un robo de una bicicleta y un teléfono celular, del cual fue víctima un menor edad.

En momentos en que un jovencito llamado “Ezequiel” se hallaba en la intersección de Av. Aristóbulo del Valle y calle Rubén Darío –barrio Central Córdoba-, fue abordado por dos sujetos, quienes se apropiaron de su bicicleta playera y de un teléfono celular marca Motorola G2.

Al llegar los efectivos al lugar comenzó una persecución de estos dos individuos, quienes huyeron por la ciclovía de calle Manuel Obligado y al llegar hasta la intersección de esta arteria y Eduardo Oliber, los oficiales observaron la bicicleta y el celular sustraído abandonados en la vereda, perdiéndose de vista los sujetos, por lo que se procedió al secuestro de lo malhabido y se le dio conocimiento al fiscal en turno Dr. Carlos Vottero, quien dispuso la restitución de los elementos a la víctima.



IBA EN UNA

MOTO ROBADA

En un operativo motovehicular realizado por el Comando Radioeléctrico en calle Mosconi entre Anduiza y Manuel Obligado –barrio Villa Podio-, a las 10.15 de ayer, se detuvo la marcha de una mujer en una motocicleta sin dominio colocado y al consultarle por su documentación y la del vehículo, esta dijo no poseer nada y se comprobó que el número de chasis y motor arrojaban pedido de secuestro por parte de la Comisaria 13ª por el delito de “hurto”. Así, se procedió a la aprehensión de la mujer, que fue identificada como Micaela Soledad S. de 21 años, y el secuestro del motovehiculo Honda Wave de color negro, trasladando todo a la Comisaria 13ª.



ENTREGO CARABINA

HURTADA

En relación a un hecho de “hurto calificado” ocurrido el 17 del corriente mes, donde fuera víctima una mujer identificada como Virginia C., y el imputado un menor de 17 años, llamado Gabriel Octavio R., siendo las 11 de la jornada de la víspera, se hizo presente en sede policial de la Comisaría 14ª de Lehmann el citado menor de edad, quien, junto a su progenitor, procedió a hacer entrega de forma espontánea de un arma de fuego, tipo carabina marca Diana calibre 22, con culata de madera, por lo que se procedió al formal secuestro de la misma.

Siguiendo directivas del juzgado interviniente, se procedió a realizar entrega del elemento hurtado a su legítima propietaria, Virginia C.