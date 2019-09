Fernández quiere en cada provincia una "capital alterna" como sede del Gobierno

MENDOZA, 25 (NA). - Acompañado por los gobernadores peronistas, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, anunció ayer en Mendoza su proyecto para "crear en cada provincia una capital alterna" para que el Gobierno nacional se instale una vez por mes y atienda las particularidades de cada distrito.Fernández encabezó un acto en un viñedo de Luján de Cuyo, adonde viajó con el doble objetivo de apuntalar la candidatura de Anabel Fernández Sagasti para la Gobernación local de cara a las elecciones del próximo domingo, y volver a exhibir el apoyo de los mandatarios provinciales, que acudieron en tropa al evento.El postulante presidencial sostuvo allí que "la Argentina dice ser un país federal pero en verdad no lo es", y afirmó que una manera de fortalecer el federalismo es que el país "tenga una Capital Federal y que tenga otras capitales alternas que obliguen al Gobierno a salir de la Ciudad de Buenos Aires y a conocer lo que pasa en el interior del país".Según indicó, se trata de una idea que tomó del ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, a quien mencionó como "un amigo" al tiempo que lo destacó como dirigente político en presencia de su hija Natalia de la Sota, que también participó del acto como legisladora electa."Simplemente se trata de reglamentar lo que la Constitución ordena y que incomprensiblemente nunca hemos hecho", explicó el candidato presidencial respecto de su proyecto. Al respecto, remarcó que la idea es "crear en cada provincia una capital alterna y obligar al Gobierno nacional a instalarse en cada provincia una vez por mes para poder escuchar in situ las demandas de cada territorio"."Si no acercamos las oportunidades a todos los rincones del país va a haber muchos argentinos que sigan viviendo mal en la periferia, y la Argentina no debe tener ni centros ni periferia. La Argentina es una sola", agregó.Fernández exhibió el apoyo de todos los gobernadores y candidatos provinciales presentes y, en ese contexto, pidió "que el domingo acompañen a Anabel (Fernández Sagasti) porque tiene el mismo compromiso y quiere ser parte de ese país integrado con el que todos soñamos".La senadora nacional y referente de La Cámpora buscará el próximo domingo arrebatarle el gobierno provincial a la UCR, que postula a Rodolfo Suárez para continuar con la gestión del mandatario actual, Alfredo Cornejo."El próximo domingo no solamente se elige quién va a ser el gobernador o la gobernadora, también vamos a elegir si queremos volver a tener una vida digna o seguir en el abismo de este camino de exclusión y desigualdad que nos ha impuesto el Gobierno de Cambiemos también en Mendoza", sostuvo Sagasti.Del acto, que tuvo lugar en Ruca Malen, una bodega de Gregorio Pérez Companc, participaron los gobernadores Sergio Uñac (San Juan); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Rosana Bertone (Tierra del Fuego); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Domingo Peppo (Chaco); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Sergio Casas (La Rioja); Mariano Arcioni (Chubut) y Juan Manzur (Tucumán).Además estuvieron el gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y los candidatos a gobernador Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Sergio Leavy (Salta) y Matías Lammens (Ciudad de Buenos Aires), entre otros.