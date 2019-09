Dos mujeres heridas de arma en un altercado

A las 19:35 de la jornada de la víspera, varios disparos de arma de fuego se escucharon en la ciudad, más precisamente en calle Muniagurria al 1000, pleno corazón de barrio Mora.De acuerdo a lo recabado por LA OPINION de fuentes oficiales y extraoficiales también, se habría tratado de un altercado entre conocidos, en la vivienda de una vecina llamada Dora Luciana L., que habrían comenzado más temprano incluyendo enfrentamientos a golpes de puño también.Según vecinos del lugar, en un momento dado apareció un automóvil Ford del cual descendieron cuatro personas, y producto de las agresiones la mujer mayor de edad –Dora Luciana L.- resultó herida de arma de fuego gravemente en una de sus piernas –más precisamente una rodilla-.En tanto, habría resultado herida también otra mujer quien sería hija de la primera, de nombre Agustina S., de arma de fuego y que también presentaba heridas cortantes de arma blanca en brazos y piernas que no revisten gravedad.Ambas mujeres fueron trasladadas por el servicio de emergencias SIES 107 al hospital “Jaime Ferré” donde eran asistidas. Cabe destacar que ambas mujeres presentaban heridas que no ponían en riesgo su vida.Tomó a su cargo las primeras intervenciones la Subcomisaría 1ª ubicada en barrio Monseñor Zazpe y el Cuerpo Guardia de Infantería, mientras se continúan con las diligencias a los fines de esclarecer este caso haciéndose presente en el lugar también personal de Policía Científica.Finalmente el fiscal en turno Dr. Carlos Vottero dispuso que se realicen las primeras actuaciones y se eleven a la Policía de Investigaciones (PDI).Extraoficialmente se mencionó también que quien responde al nombre de Dora L. cumplía con arresto domiciliario en el marco de un delito federal, aunque esta versión no pudo ser confirmada aún oficialmente.Oficio judicial mediante, personal de la Comisaría 1ª fue constituido en calle Sáenz Díaz al 500 donde mediante orden de allanamiento se ingresó a una vivienda siendo atendidos por una mujer identificada como Noemí F., donde se procedió a la detención de Santiago Jose F. de 29 años, y al secuestro de un teléfono celular marca Huawei blanco con chip colocado y dos camperas.Posteriormente con el correspondiente mandato legal los efectivos allanaron la vivienda de calle Chacabuco al 400 donde se produjo la detención de Gustavo Horacio M. B. de 32 años, y al secuestro de una campera marca Adidas, un celular Motorola color dorado, seis proyectiles intactos calibre 22 largo y dos vainas servidas mismo calibre.Así también y relacionado al presente suceso personal de Brigada Motorizada procedió a la detención de Guillermo David M. de 27 años, y al secuestro de un celular marca LG azul, con chip colocado, la suma de $ 205, y una mochila trasladando los elementos a la dependencia policial, por guardar todo relación con un hecho que se investiga por “lesiones leves dolosas, daños y amenazas”.