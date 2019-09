Concluirá con varias actividades

El festival que tuvo como protagonista a las personas de la tercera edad, finalizará el domingo 29. Como todos los años, el objetivo fue promover que los adultos mayores sean parte activa, ubicándolos no sólo como espectadores, sino también como protagonistas e intérpretes.

El mes de septiembre comenzó cargado de actividades para las personas mayores con el festival "La Perinola" que llevan adelante la Municipalidad de Rafaela en conjunto con el Consejo de Adultos Mayores.El fin de semana se vivieron diversas propuestas que incluyeron aniversarios, eventos artísticos y una cena y baile para que los adultos mayores continúen celebrando esta etapa de la vida de manera activa.Cabe destacar que las propuestas artísticas y culturales se extenderán hasta el 29 de septiembre, en distintos lugares de la ciudad, para que mayor cantidad de público pueda participar y así tener una mayor llegada, incluso a quienes están institucionalizados -en hogares o geriátricos- y que no pueden salir por diferentes motivos.Para obtener más información, la programación completa se encuentra disponible en www.rafaela.gob.ar y los programas de mano se podrán obtener en las distintas dependencias municipales, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado y en las instituciones que conforman el Consejo de Adultos Mayores.El Festival se enmarca en la Campaña del Buen Trato a las Personas Mayores ya que promueve el Derecho a la Participación e Integración Comunitaria. El objetivo de este evento es que las personas mayores sean parte activa del mismo como protagonistas e intérpretes de un mes cargado de expresiones artísticas y culturales de gran calidad.El martes 24, a las 14, en la vecinal del barrio 9 de Julio con entrada libre y gratuita se llevará a cabo una jornada de “Cine y debate” a cargo de Talleres de Memorias.Luego, el viernes 27, a las 16, en el Hogar Magdalena de Lorenzi (Magdalena de Lorenzi 449) se realizará “Visita Creativa” que tendrá como protagonista a los Talleres de Bordado.Continuando con la agenda, el sábado 28, a las 21, en el Club de Abuelos de calle Palmieri, habrá una cena - baile con la participación de Carlos Daniel. El costo de las tarjetas será de $ 330 para socios y $ 370 para no socios.Por último, y como cierre de una nueva edición, el domingo 29, a las 18, en la vecinal del barrio Mosconi (Sargento Cabral 685) los vecinos podrán disfrutar de “Noche de Teatro en familia” con las obras “Hoy no cocino”, “Se busca novio” y “Dos mujeres” a cargo de la escuela Américo Tosello con la dirección de María Angélica Matus.