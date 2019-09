Carta de lectores

La primera ComuniónSr. Director:-"¡Abuela, abuela! Empiezo catequesis de Comunión".-"¡Oh, qué felicidad! Dentro de dos años, recibirás el Cuerpo y Sangre de Jesús, como yo lo hago en cada misa; y vos me decís "Yo también quiero" y te respondo "cuando hagas la catequesis de Comunión". En catequesis, conocerás mucho más de la vida de Jesús, sobre todo que Él es tu amigo y te ama, también sobre la Virgen María, que es tu Mami del cielo, que te cuida y te ama. Compartirás momentos inolvidables con nenas y nenes de tu edad, junto a mamá y a papá y a una muy buena persona a la que llamarás "mi catequista".En sus ojos y en su mente, podía verse la ilusión esperando la llegada de ese día. Así inició un camino espiritual colmado de conocimientos hacia Dios, Jesús y la Santísima Virgen María, llenos de emociones y lindos momentos; los encuentros semanales, y la concurrencia al templo, para participar y compartir de la Santa Misa.En cada misa que tuve la dicha de asistir, la emoción me embargaba al punto de las lágrimas; de sentir un regocijo total. El sacerdote conversa con los niños y niñas de una manera muy amena; las catequistas como ángeles guardianes al lado de cada niño, niña y el coro acompañando con sus celestiales y dulces canciones. Dentro de pocos días, mi nietita recibirá el Cuerpo y Sangre de Jesús en la Santa Misa, que coronará el camino emprendido, un camino que Jesús nos invita a seguir por siempre. ¡Me emociono con solo pensarlo! Me imagino a los niños y niñas, caminando hacia el encuentro con Jesús; me imagino a Jesús sonriendo y diciendo "dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el Reino de Dios pertenece a los que son como ellos" (Evangelio según San Marcos, capítulo 10 versículo 14). Jesús también nos dice: "Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí, jamás tendrá hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed" (Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35).Agradezco a Dios, a Jesús y a nuestra amada Madre, la Virgen María. Agradezco a los padres que inician a sus hijos y a sus hijas en la Fe cristiana, desde la concepción y que hacen de ella un alimento cotidiano. Agradezco a los que renacen en Cristo y saben que no hay edad para ello; también para recibir los Sacramentos. ¡Qué gran emoción!. Agradezco a los sacerdotes y catequistas por hacer posible que los niños, niñas y todos los que lo deseen y estén preparados, reciban lo más sagrado de la vida: a Jesús; y por haberles enseñado a ser como Él , y como la Virgen María. Agradezco a mi nietita, por su alegría, la de recibir la ¡Primera Comunión!.¡Que ese maravilloso día, sea inolvidable!Ana María Abuh Arias de AbeilléRafaela