Seguridad para todos, pero sin ideologías

Por Martín Etchegoyen Lynch*



La seguridad es un valor que debe ser común a cualquier ideología política. Porque significa que el Estado pone entre sus prioridades la defensa de la vida, libertad, integridad sexual y demás valores supremos de su población. Así, sin distinciones, es tema prioritario para gobiernos de derecha, centro o de izquierda en todo el mundo.

El nivel de seguridad de un país atrae o expulsa inversores y turistas, y también provoca migraciones internas y externas de compatriotas. Afecta los presupuestos municipales, nacionales y provinciales. La inseguridad, básicamente, nos quita libertad.

En nuestro país, por ejemplo, el crecimiento del Municipio de Tigre o de la población de la provincia de San Luis no fueron casualidad. Ambas jurisdicciones, entre otros temas de agenda prioritaria, planearon su sistema de seguridad pública y tuvieron éxito.

Es de urgencia ahora el planificar el sistema de seguridad nacional, y de las provincias más afectadas. He aquí algunos datos a tener en cuenta por los futuros gobernantes:

1) En prevención e investigación del delito se deben atender desde las pequeñas conductas disvaliosas incluidas en las leyes contravencionales -normalmente conductas predelictuales- hasta los grandes ilícitos, y, todas ellas, en la medida de su escala legal vigente, deberán ser enjuiciadas y penalizadas.

¿Por qué? Porque se ha demostrado que quienes son adeptos a pequeñas conductas antisociales, en muchos casos prosiguen "escalando", cometiendo hechos de mayor disvalor social, por cuanto el individuo llega a creer que la "pequeña" conducta antisocial aceptada es la conducta "normal" de la sociedad, y de allí, desde esa "normalidad" comienza a actuar en forma antisocial a mayor escala.

2) La implementación de programas antidelictuales implica que desde el Poder Judicial se deberá acompañar esta política. Cuando se habla desde sectores corporizados aludiendo que la función judicial sólo actúa luego del delito cometido, se desconoce que la justicia penal es parte del esquema de seguridad pública, por ejemplo un juez que libera imputados o condenados sin escuchar a los expertos en cuanto al pronóstico de los mismos en libertad, está contribuyendo a la inseguridad ciudadana. Ello se ha visto lamentablemente en forma habitual en casos de delincuentes sexuales.

3) El sistema penitenciario es la 3er. pata del esquema de seguridad. Existe en nuestro país un grave problema que es el de la falta de capacidad para el tratamiento y alojamiento de delincuentes. Mayormente en la provincia de Buenos Aires. Quien pretenda dar una solución duradera a la inseguridad reinante deberá concentrarse y dar prioridad a la construcción de nuevas cárceles. De otra manera el paso del interno por el sistema será nocivo para sí mismo y para la sociedad.

¿Hay entonces solución para la situación de inseguridad reinante? Sí. La ciencia criminológica nos enseña que los extensos rubros que integran la causa del delito van desde las toxicomanías y personalidades psicopáticas, pasando por la influencia de los medios audiovisuales, hasta la conformación de la familia, entre otros y todo ello según el delito particular que se analice.

La realidad es que se necesita trabajar en todos los factores que hacen que una persona ingrese al circuito delictivo, siendo predominante en el delito violento el consumo y tráfico de estupefacientes.

El narcotráfico y narcouso, producen estadísticamente al menos el 30% del crimen violento y hasta el 70% en grandes urbes. Ello ha sido ampliamente estudiado: el criminal organizado mata por su territorio, el adicto roba y a veces mata por costear su adicción y la persona intoxicada comete todo tipo de ilícitos, desde sexuales hasta de tráfico. Probado.

Una nueva Agencia Federal que activamente desaliente el consumo y persiga al narcotráfico en todo el territorio del país sería un buen comienzo.

Un nuevo desafío asoma para los próximos gobernantes después del 10 de diciembre: planificar una seguridad pública para todos.



(*) Abogado. Doctor en Ciencias Penales. Ex Fiscal en lo Criminal de San Isidro. Fuente agencia Télam.