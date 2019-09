Carta de Lectores

"El otro rostro de la pobreza"Sr. Director:Denostar y menoscabar a quienes cuestionan el poder. Esa es la cuestión. Por eso, no se hicieron esperar mensajes e imágenes con el fin de destruir la moral del arzobispo de Salta, Mario Cargnello. Generados en la mala fe, quizá de empleados disciplinados a sueldo, instalados cómodamente desde un call center, para objetar desde la ignominia, lo que no se puede desde los argumentos, lo que la propia realidad se encarga de generar. Más triste aún, propalados gratuita e irresponsablemente.La extrema pobreza moral, espiritual y cultural, más que la material, ha degradado conductas, "debilitado" nuestros cerebros, y con ello nuestra capacidad de pensamiento,si es que lo hay, y nos ha embrutecido mucho como sociedad.Debo decir que como católico, sentí un sabor amargo al recibir dichos mensajes porque no solo ignoran la Doctrina social y económica de la Iglesia, sino, que el corazón del Evangelio es la pobreza, sin ideologías políticas. Aunque la política, como lo expresa el Papa Francisco, sea una de las formas más altas de caridad para servir al bien común. Claro que para poder hacerlo, debe erradicarse la pobreza moral de quienes la ejercen y de sus eximios seguidores. Porque también es nuestra responsabilidad exigirle a los gobiernos que administren para el bien de todos y no de unos pocos, y eso no lo lograremos con la obsecuencia, sino votando con consciencia social y no por intereses personales o sectoriales.Si enceguecidos por el fanatismo nos dejamos guiar por otros ciegos y perdemos de vista los valores de la vida como la verdad, la justicia, la unidad, la libertad, la paz, la armonía, la vida, involucrándonos o reproduciendo actos inmorales o abominables no solo corrompemos nuestro espíritu sino que inducimos al pozo de la indigencia moral y ética a la sociedad.Cualquier plan del gobierno que no tome en cuenta la dimensión humana será un fracaso. En este contexto bienvenida sea la invitación del arzobispo Cargnello a vivir la experiencia de la peregrinación de los mineros en Salta (todos juntos: dueño de la mina, el gerente y el último de los trabajadores mineros). Porque solo en comunidad es posible una nueva sociedad, en la que el progreso y el desarrollo verdadero sean productos de las necesidades imprescindibles de su gente, ya sean intelectuales, materiales, espirituales, morales y religiosas.Que alguien consustanciado con el Evangelio diga que los pobres "son dignos y tenemos que ponernos de rodillas ante ellos", no solo es una invitación a considerarlos parte constitutiva, y por qué no, consecuencia de cierta estructuras sociales a revisar, sino a abandonar la pobreza espiritual que nos ha llevado a verlos como alteridad.Nada mejor que cerrar esta reflexión con las propias preguntas del arzobispo Cargnello: "¿No es posible venir juntos caminando por la historia? ¿Por qué debe hacerse la historia desde la pelea?".Daniel GóngoraProfesor de Lengua y LiteraturaDNI 16.490.004