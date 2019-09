Sensaciones y sentimientos

NICO FIDENCO LIGADO A LA CASA DE IRENEHubo un tiempo, remoto pero no tanto, en que la música se envasaba en discos “simples” de 78 o 45 rpm con un tema de cada lado y se medía la popularidad del identificado como principal (ubicado en la cara A) lanzado por las radios, atento a la cantidad de discos vendidos.Por entonces había un ranking semanal en LW1 Radio Universidad de Córdoba, donde todos los habitantes de la zona, los domingos nos poníamos al día y comprábamos (o no, no éramos esclavos de ese listado) lo nuevo según nuestro gusto.Así conocimos en 1965 a “Ligados a un granito de arena”, cantado por Nico Fidenco, que traducido literalmente, permite apreciar la significativa poesía de su letra.“Me quieres dejar y quieres escapar, pero sola en la oscuridad, tú después me llamarás. Te quiero acunar posándote sobre una ola del mar atándote a un granito de arena, así tú en la tiniebla ya no podrás y junto a mí te quedarás. Te quiero tener atada con un rayo de sol, así con su calor la tiniebla desvanecerá, tu corazón podrá calentarse y nunca más sentirá frío. Pero tú te escaparás y en la noche te perderás y sola, sola en la oscuridad me llamarás.”Nico Fidenco nació el 24 de enero de 1933 en Roma. En las décadas de 1960 a 1980 fue prolífico compositor de bandas sonoras para el cine italiano, y si bien Ligados… le dio fama mundial, el éxito de “A casa de Irene”, no lo premió menos.“(Recitado: los días grises son largas calles silenciosas de un país desierto y sin cielo). Cantado: en casa de Irene se canta se ríe, hay gente que viene hay gente que va; en casa de Irene hay botellas de vino, a casa de Irene esta noche se va. (Recitado: días sin mañana y el deseo de ti. Solo en estos días que parecen estar hechos de piedra, no hay nada más que una pared coronada por fragmentos de botellas) Cantado: en casa de Irene…esta noche se va. (Recitado: luego estás tú en la casa de Irene, y cuando me ves corres hacia mí; me miras a los ojos, tomas mi mano y en silencio me llevas contigo). Cantado: en casa de Irene…esta noche se va. Días sin mañana y el deseo de tí. (Recitado: en esos días grises sé dónde encontrarte: los días grises me llevan a ti, a casa de Irene, a casa de Irene).Por esas cosas que tiene la vida “Ligados a un granito de arena” tuvo su versión en castellano, por el mismo Nico Fidenco, aunque la adaptación al canto le hizo perder algunas de sus bellas metáforas. También la grabó instrumentalmente Fausto Papetti aumentando su popularidad, y en especial aquí en nuestras nunca olvidadas “Tertulias de Independiente”, las que cerraban sentimentalmente la semana y muchas veces abrían otra con más romanticismo.“A casa de Irene”, a causa de su complejidad interpretativa (no sólo había que cantarla bien, sino también recitar adecuadamente la poesía de su texto) no tuvo versiones en castellano, o al menos no llegaron hasta nosotros. En cambio, queda pendiente la otra inquietante cuestión de entonces: “¿qué pasaba en la casa de Irene”. Y esa referencia a las botellas de vino ¿qué trataba de decir?No hubo nunca ninguna duda posible: era todo lo que dice -mucho más que sugerir- su letra; la mención de un lugar de amables propuestas, una casa de incluso alegres momentos con encuentros profundos, que atenuaban y hacían olvidar la sensación de soledad de más de uno de sus concurrentes, cosa que se define claramente en los referidos “días grises”.El canto y la vida van juntos por el tiempo. No es necesario ser italiano -o descendiente- para experimentar la verdad que habita en los sueños y el vuelo inusitado que tiene la vida diaria.