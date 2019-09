Espectáculo de la Sinfónica santafesina

El próximo jueves 26 de septiembre, la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, dependiente del ministerio de Innovación y Cultura, se presentará en un formato de música y teatro en el cual se brindará a la ciudadanía el espectáculo titulado “Concierto en familia... Elogio al amor”.Será a las 21 horas, en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457, Santa Fe), con entrada libre y gratuita.La dirección orquestal estará a cargo del maestro Juan Rodríguez, la participación escénica de Claudia Correa y Pablo Tibalt y la pianista Lili Salsano.El programa transitará obras de L. van Beethoven, B. Smetana, G. Rossini, J. Brahms, E. Grieg, W. A. Mozart, P. T chaikovsky, F. Chopin y F. Mendelssohn.*Es Licenciado en Dirección Orquestal por la prestigiosa “Royal Schools of Music” de Londres. Discípulo por más de diez años del Maestro Reynaldo Zemba (Entre Ríos -Argentina). Asistió también a diversos cursos de perfeccionamiento y clases privadas con los Maestros: Guillermo Scarabino,Pedro Ignacio Calderón, Carlos Giraudo, Roberto Montenegro y Kurt Masur entre otros. Fue Becario del "Conductor’s Institute of South C arolina 1999", en la School of Music - University of South Carolina, Columbia USA, teniendo como Maestros a: Donald Portnoy, Philip Greenberg, Gerhard Samuel, Paul Vermel y Victoria Bond. Cursó y completó sus estudios en la “Escuela de Dirección de Orquesta y Banda, Maestro Navarro Lara” (España), obteniendo la calificación final de “Sobresaliente”. Por iniciativa del Maestro Roberto Benitez (Dir. y fundador de la Orq. Sinf. de Niños de la Prov. de Santa Fe-Argentina), da inicio a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Fe, siendo su Director titular hasta 1989. Fue Director Artístico y Titular de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, de la Banda Sinfónica de Policía de la Provincia de Santa Fe y de la Banda Sinfónica y Coro Municipal “Ciudad de Santa Fe”. Ha actuado como Director Huésped en numerosas oportunidades con las Orquestas Sinfónicas Provinciales de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Sinfónica Municipal de Mar del Plata, Orquesta Filarmónica de Mendoza, Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuyo, Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, Orquesta Académica del Teatro Colón, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, la Banda Sinfónica Provincial de Córdoba y la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina (en Argentina), Orquesta Sinfónica de Chile, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción (en Chile), Orquesta Filarmónica de Jalisco (en México), Orquesta Internacional de Directores de Orquesta -O.I.D.O- (en Huelva, España). Fue distinguido con el premio “Máscara 2011 otorgado por la Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe por su labor y aporte a las artes escénicas, y en el año 2012 el diario “El Litoral” de Santa Fe, lo premia como personaje distinguido del año en la categoría: “Arte”. A partir del año 2017 es el Profesor Titular, a cargo de la Cátedra de “Dirección Orquestal” en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.Claudia Correa y Pablo Tibalt, ambos con una amplia y nutrida trayectoria artística, vienen desarrollando proyectos escénicos en conjunto desde el año 2010. Espectáculos teatrales como “ Qué hiciste del amor? ” y “ La Prenda ”, los han encontrado como actriz-bailarina y director-dramaturgo respectivamente. En la actualidad trabajan en dos proyectos de teatro físico, “ Modositas ” del grupo Recua y “ Móvil ” del grupo IV Mujeres Escénicas. Durante el año 2 018 realizaron los primeros Conciertos Didácticos junto a laOrquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe bajo la dirección del maestro invitado Ezequiel Silberstein, cuya elección musical dio vuelo y espacio a la historia creada e interpretada en la escena. Una nueva invitación, otro nuevo desafío propuesto para los Didácticos 2019, renueva a ésta dupla creativa el deseo amoroso de contar historias de la mano de la música. El trabajo y compromiso como artistas invitados junto al maestro Juan Rodríguez, los lleva a búsqueda profunda y emocionante del elogio a los amores.Pianista argentina, formada con los maestros: Elda Ricci de Vieri, Graciela Reca y Aldo Antognazzi. Premiada en numerosos certámenes a nivel nacional e internacional, Lilia se presenta frecuentemente en Festivales y Conciertos en Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Italia, Bélgica, Brasil, Paraguay y Uruguay, destacándose su recital durante el “Festival Martha Argerich- Buenos Aires”. Seleccionada por el Instituto Nacional de Música (INAMU) recibió el Subsidio Nacional para ser la primer pianista argentina en grabar la Obra Completa para Piano del compositor Carlos Guastavino en la Sala Sinfónica (La Ballena Azul) del Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires. Entre sus grabaciones se encuentra la Obra Integral para Piano de Virtú Maragno (UNL/022) y disponibles en Spotif y: “Tangada for the Left Hand” y “Three Tangos” de Flores-Villanueva (Perú-USA); y su participación en“M. Clementi, Complete Piano Works” Editorial Musical de Rosario (EMR106) . Posee una extensa actividad como solista junto a organismos orquestales de Argentina como del exterior. Es Profesora Nacional Superior de Piano egresada de la Universidad Nacional del Litoral.