Las disculpas de Mario Ledesma

El técnico de la selección argentina de rugby, Mario Ledesma, pidió disculpas por las declaraciones que hizo el sábado contra el árbitro, tras la derrota de Los Pumas contra Francia (23-21), a quien le criticó dos decisiones puntuales en la parte final del encuentro debut en el Mundial de Japón 2019."Si estoy acá es para pedir disculpas por si herí a alguien o si herí en algún sentido a los valores del rugby. No era mi intención. Creo y estoy seguro de que trato de representar bien lo valores del rugby y los valores de mi familia y que se haya puesto en duda eso, no quiero hacer un drama, pero me lastima un poco. Pero sé el lugar que ocupo y el ejemplo que tenernos que dar", explicó Ledesma.Tras el partido, ante las cámaras de televisión y después en la rueda de prensa, cuestionó la labor del árbitro australiano Angus Gardner en dos jugadas, señalando que "es una lástima que nos piten como a un país chico". "Dentro de nuestro propósito y de nuestra identidad está hacer bien las cosas, no tener excusas, hacer lo que uno dice que va a hacer. Haber hablado de equipo chico o frases así, son desafortunadas y cuando uno se equivoca hay que pedir perdón y me parecía lo más lógico", señaló.TRIUNFO DE GALESGales, uno de los grandes favoritos al título, entró con confianza en el Mundial de Japón-2019 al vencer con autoridad, sumando además un punto bonus, ante Georgia (43-14), este lunes en Toyota, y el domingo peleará con Australia por la primera plaza del grupo D.Sacudido la semana pasada por la salida del entrenador adjunto Rob Howley, debido a una investigación de apuestas ilegales, Gales completó una primera parte casi perfecta (descanso 29-0), logrando seis tries en total, mientras que Georgia solo consiguió dos, tras su reacción en la segunda mitad. Olvidada la crisis alrededor de Howley, icono del rugby del país, los jugadores galeses cumplieron su objetivo en el terreno de juego, sobre todo en un primer periodo en el que impusieron su juego de movimiento ante un rival que pecó de inocente, especialmente en sus líneas traseras.PROXIMOS PARTIDOSEste martes a las 7.15 jugarán Rusia vs. Samoa (Grupo A), mientras que el miércoles a las 2.15 lo harán Fiyi vs. Uruguay (Grupo D).