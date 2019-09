Menossi campeón en la Copa Nacional de Clubes

En la Copa Nacional de Clubes categoría U18, que se disputó en la lejana Comodoro Rivadavia durante el fin de semana, la delegación del CRAS de nuestra ciudad tuvo importantes satisfacciones.El logro mayor fue para Valentín Menossi en la prueba de lanzamiento de martillo, ganando con una marca de 61m36cm. Su compañero Mateo Méndez fue sexto con 44m79.En la misma especialidad, pero dentro de la rama femenina, Virginia Abbá logró una valiosa medalla de plata con una marca de 41m02. Por otra parte, Francisco Bonetto obtuvo la medalla de plata en salto triple con 12m58.El grupo, integrado además por Valentina Aballay, Agustín Bonetto y Gabriel Mayrata, debió atravesar muchas dificultades en la logística del viaje. El vuelo que llevó el grupo a cargo del profesor Leandro Bonamino desde Buenos Aires, no pudo aterrizar el viernes en Comodoro Rivadavia por motivos climáticos y sí lo pudo hacer en Trelew, donde no había vuelos directos a la ciudad sede del certamen. Por tal motivo, debieron esperar un micro que partió cerca de la medianoche y llegó apenas cuatro horas antes del comienzo de las pruebas a Comodoro.SOLO TRES ARGENTINOS AL MUNDIALCon solo tres deportistas argentinos inscriptos, Doha celebrará desde el próximo viernes 27 de septiembre al domingo 6 de octubre el Mundial de atletismo al aire libre, que llegará en la capital catarí a su decimoséptima edición, desde que se disputara la primera en 1983 en Helsinki. La capital finlandesa, que acogió además el evento en 2005, es la única ciudad que ha repetido como sede.La delegación argentina estará visiblemente reducida respecto de la pasada edición de Londres 2017, cuando hubo 11 atletas y cuatro finalistas. Ahora serán apenas tres representantes albicelestes, luego de que las marcas de clasificación fueron exigentes y tampoco pudieron llegar por cupo (los 32 mejores del ránking en cada prueba) o por ser campeón de área (campeón Sudamericano).En Doha, estarán presentes la fondista Florencia Borelli, logró su clasificación al obtener el título sudamericano de los 5.000 metros llanos en Lima, en mayo; Belén Casetta, medallista de bronce de los 3.000 metros con obstáculos en los Juegos Panamericanos de Lima, que llega por el cupo vigente en dicha prueba, de acuerdo a sus marcas, y buscará repetir la final de 2017; y la sorpresa de Joaquín Gómez, actual número 1 del país en lanzamiento del martillo, quien si bien no logró el título sudamericano y fue quinto en el Panamericano, estuvo toda la temporada con marcas por encima de los 70 metros. En lista de suplentes —a la espera de un lugar— se encuentra el garrochista Germán Chiaraviglio, quien ocupa el puesto número 35 del ránking.