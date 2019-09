¿Qué tienen en común?

Ezequiel Mandrile: MEDALLA DE BRONCE en panamericano.

Mariela Delgado: Cuarta en Río de Janeiro en Paralímpico. Sub Campeona del mundo dos veces y tres bronce en mundiales paralímpicos.

Mauro Agostini: Medalla de plata en Toronto 2015.

Demis Aleman: Profesional en USA cuatro años.

Farid Suarez: séptimo en mundial. Dos platas y bronce en panamericanos. Records argentino en velocidad 200 mts. Y en el kilómetro.

Natalia Vera: tres oros en panamericanos y, plata y bronce en los ODESUR.

Yoel Vargas: séptimo en mundial y tres juegos Olímpicos de la juventud.

Para no agotar al lector, este informe de logros internacionales se corta y, solo cita más atletas, el caso de Rodrigo Corro y Franco Victorio, entre tantos otros. Estos ciclistas, todos ellos… ¿que más pueden tener en común?

Su entrenador. Daniel Capella fue y continua siendo para casi todos los mencionados, quien les marcó o les sigue marcando el rumbo, los entrena y enseña, esta última palabra poco utilizada en los tiempos nuevos, es tal vez, la más propicia para explicar que tiene la escuela de ciclismo de los Capella. De linaje amante de ruedas con tubo, la historia comienza hace muchos años con Chente (abuelo de Daniel) para darle paso a Norberto, vigente en su arte disciplinado de entrenamiento y, el tercero en el hilo de genes Capellezcos es Daniel, a quien continuará esta lectura en su técnica para crear, darle forma y especialidad a cada individuo que desee subirse a la bici y pedalear fuerte.

La ciencia empírica es un don que se gana con el tiempo y, a medida que transcurre se transforma en el arte cognoscible por haberlo probado TODO y luego transferirlo a sus entrenados.

¿Existe en nuestra ciudad deporte amateur con tantas conquistas internacionales? Esta escuela no deja de llamar a la victoria para que sea su amiga inseparable, al coraje para volar en la pista, al sacrificio que todos los días los acompañe y la perseverancia que diga donde deben incursionar.

Con seguridad estas metáforas aburran un tanto a quien no transpire deporte y vea al entrenamiento profesional como algo que hacen algunos locos que dedican su vida a una disciplina. Estas “para frases” siguen describiendo a los Capella`s que dedicaron su vida al ciclismo y lo siguen haciendo. Y centrándonos en Daniel, en la actualidad no deja de sumar atletas para su cantera, lo cual, hace vital a Rafaela, como epicentro del ciclismo de pista y sus respectivas selecciones argentinas, porque nuestra ciudad es segura si se la compara con otras. También rápida de acceso ya que en 5 minutos estas de un lado en otro, y con la comodidad de ser precisamente el centro de la argentina, uniendo el NOA con el SUA. O sea, los ciclistas de diferentes puntos del país pueden pensar en radicarse en Rafaela para entrenar en un velódromo con gente que sabe… Y, algo mejor es cuando el entrenador sabe transmitir su entendimiento…, eso lo hace inteligente. Por eso, Daniel Capella tiene algo, sabe (y perdonen la redundancia para remarcar en una palabra ya estampada en tinta por qué deben mirar a esta región como lugar estratégico del ciclismo nacional. Infraestructura y conocimiento. Dos en uno. Quieren simplificar aún más, está el Dani para ayudarlos.