Aporte provincial de $ 300.000 a Ben Hur

El coordinador de la Región 2 Nodo Rafaela, Fernando Muriel, recibió al presidente del Club Sportivo Ben – Hur, Adrián Zenklusen para hacerle entrega de un aporte por 300 mil pesos. El titular de la institución del sur de nuestra ciudad, expresó que el dinero recibido será destinado para la construcción de un gimnasio para los deportistas que son parte de la entidad.Al respecto, el coordinador Fernando Muriel dijo: “Es muy importante para nosotros como gobierno acompañarlos con este aporte económico para que puedan seguir creciendo como institución deportiva y al mismo tiempo, darles la posibilidad de incluir nuevos servicios para sus deportistas”.TORNEO DEL CENTROLa BH regresa a la competencia del Torneo Juvenil del Centro. Este martes, disputará la séptima fecha, como local en la cancha Auxiliar Nº 3 recibirá a Unión de Sunchales.El cronograma de partidos será el siguiente: Sub 19: 17:00 hs; Sub 17: 19:00 hs y Sub 15: 20:45 hs.