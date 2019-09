El "1" se definirá en la última fecha

El domingo se completó la decimotercera y penúltima fecha del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, donde los resultados dejaron todo abierto de cara a quien tendrá la mejor ubicación para los play offs.9 de Julio recuperó la punta tras vencer como visitante a Peñarol por 78 a 48 como visitante. Franco Albornoz, con 22 puntos, fue el goleador del León, mientras que Maximiliano Faletto sumó 13 en la V azulada. Con este resultado, le lleva un punto a Libertad y Atlético, enfrentando justamente a la Crema en el capítulo final.En Sunchales, Unión le ganó a Ben Hur por 74 a 66 y de tal manera pasó al cuarto puesto, que pelea junto con la BH e Independiente. Nicolás Zurvera con 24 puntos fue el goleador local y del partido, mientras que Emiliano Gerbaldo aportó 21 en la formación dirigida por Cristian Losano.En el otro compromiso, Independiente también se impuso como visitante. Fue en el Elías David frente a Argentino Quilmes por 73 a 69 con 17 puntos de Bruno Fagnola. En el perdedor sumó 14 puntos Matías Andermatten.9 de Julio 24 puntos; Atlético y Libertad 23; Unión de Sunchales 20; Ben Hur e Independiente 19; Peñarol y Quilmes 14.En la última fecha jugarán: 9 de Julio vs. Atlético; Libertad vs. Quilmes; Ben Hur vs. Peñarol e Independiente vs. Unión.LIBERTAD CAYO EN UN AMISTOSOUnión de Santa Fe se impuso 84-76 a Libertad de Sunchales en un cotejo amistoso para ambos de cara a las próximas temporadas de Liga Argentina y Liga Nacional, respectivamente, jugado el sábado.Pablo Osores con 19 puntos, en el local, y Juan Torres con 21 en los Tigres, fueron los máximos anotadores del encuentro. El equipo de Sebastián Saborido aguarda la llegada de sus extranjeros.