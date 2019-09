Geese se queja ante Lopetegui por calidad de biocombustible

“No están cumpliendo con la cantidad de biocombustibles en la nafta y gasoil, y eso es ilegal por la calidad de las emisiones, y porque no podes decirle a la gente que le vendes una calidad de combustible que no es verdad” señaló la funcionaria a LA OPINION.Mediante una carta al Secretario de Gobierno de Energía de la Nación Gustavo Lopetegui, con copias al gerente de Shell Argentina S.A. Rodolfo Bertinelli y al Vicepresidente Ejecutivo de YPF S.A. Ing. Santiago Martínez Tanoira, la Secretaria de Estado de Energìa de Santa Fe Verónica Geese le hace notar que luego de un relevamiento efectuado por la secretaría a su cargo Secretaría a las empresas elaboradoras de biocombustibles radicadas en la provincia de Santa Fe, se constató que, durante el mes de septiembre en curso, las petroleras YPF S.A. y Shell Argentina S.A. no han respetado las cantidades de compra a las pequeñas y medianas empresas del sector con cupos asignados por vuestra Secretaría.La funcionaria señaló que “debido a que en la provincia de Santa Fe se produce aproximadamente el noventa por ciento del biodiesel nacional, y ante los resultados arrojados por el relevamiento efectuado, existen serios indicios de que YPF S.A. Shell Argentina S.A. no estaría cumpliendo el porcentaje de 10% de corte de biodiesel impuesto por la Ley 26.093, ante lo cual no estarían respetando la obligación del corte obligatorio mediante la compra del biodiesel a las empresas con cupos asignados, ni la calidad del producto ofrecido al público, como ser su octanaje o la emisión de gases o contenido de azufre, entre muchos otros incumplimientos.Insistió Verónica Geese que “dado que estas pequeñas y medianas empresas destinan la totalidad de su producción al mercado interno para el abastecimiento del corte obligatorio, la falta de cumplimiento en la legislación pone en serio riesgo su continuidad, con la consecuente pérdida de cientos de puestos de trabajo directos y miles de indirectos”.Agrega que “Santa Fe tiene particular interés en la cuestión ya que, en aras de fomentar el empleo, la producción, las economías regionales y el equilibrio ambiental, concede beneficios fiscales a estas empresas productoras de biodiesel para que puedan abastecer a los porcentajes de cortes establecidos por la Ley, lo cual conlleva a una menor recaudación fiscal”.Y sostiene que “además del grave perjuicio económico para la provincia de Santa Fe, existe también un grave daño ambiental, ya que sus habitantes se ven expuestos a una mayor contaminación y particulado en el aire, perjudiciales para la salud pública”.Para todos los efectos se le hace saber que la provincia de Santa Fe conserva, dentro del ámbito de su territorio, la competencia sobre la producción, comercio interior, consumo en general, control ambiental, uso de sus recursos naturales, control de las actividades y calidades del producto, sanción de los incumplimientos, determinación de la cantidad anual de biocombustible a producir, inspección de los actores en las distintas etapas de producción y comercialización.Por todo ello, y ante la falta de los controles que le competen como autoridad de aplicación, la provincia de Santa Fe comenzará a tomar muestras de los combustibles expendidos por las mencionadas petroleras a efectos de corroborar si cumplimentan con el corte obligatorio de biocombustible. De los resultados se dará inicio inmediato a las actuaciones administrativas y judiciales de rigor.Finalmente, por todo lo expuesto, y en virtud de lo establecido por la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, se lo intima a que en el plazo perentorio de 72 horas se sirva informar a esta Secretaría de Estado de la Energía las operaciones de compra de biocombustible efectuadas durante septiembre de 2019 por las empresas YPF S.A. y Shell Argentina S.A. para abastecimiento del corte obligatorio. Detalle nombre de las empresas que les proveyeron dicho biocombustible y volúmenes de cada operación.La provincia de Santa Fe se reserva el inicio de las acciones penales que correspondan por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.